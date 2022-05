Tohti (58) je bio kirurg za rak u regiji Xinjian 1990-ih, ali je bio prisiljen pobjeći iz svoje voljene domovine nakon prijetnji kineske komunističke države.

Imao je samo 32 godine tog kobnog dana u kolovozu 1995. kada su ga dovukli pred svog glavnog kirurga i pitali želi li napraviti nešto divlje.

Zastrašujuća naredba

Doktor Tothi je završio umotan u kombi i odveden na tajnu lokaciju gdje je bio prisiljen izvaditi jetru i bubrege pacijenta dok se borio za život.

Kirurg Tothi je samo jedan od tisuća kineskih liječnika koji su protiv svoje volje prisiljeni operirati pogubljene zatvorenike u onome što se vjeruje da je posao vrijedan više milijardi funti.

Azijska elektrana dugo je bila osumnjičena za poticanje nehumane prakse, za koju se vjeruje da je dovela do klanja tisuća političkih zatvorenika zbog njihovih organa koji su se potom prodavali na crnom tržištu.

Najstrašnije iskustvo

Doktor Tothi je za The Sun Online rekao da nikada neće zaboraviti taj užasan dan jer je bio prisiljen izvesti mučnu operaciju. Šef mu je rekao da nabavi najveće operativne alate koje može pronaći ispred bolničkih vrata sljedećeg jutra nakon što mu se obratio sa strašnom ponudom.

Ono što se sljedeće dogodilo zauvijek će promijeniti Tohtijev život i na kraju ga dovesti do toga da bježi iz Kine u strahu za svoju sigurnost.

Bio je to vruć, suh ljetni dan i Enver je bio prepun uzbuđenja zbog onoga što je mislio da je prilika za život. Uskočio je u mini kombi sa još sedam drugih i krenuo prema regiji Western Mountain, ali kada je vozilo skrenulo na nepoznatu makadamsku cestu, Enver je počeo paničariti.

“Skrenuli smo lijevo prema planinama i niz onu cestu na kojoj nikad nisam bio”, rekao je za The Sun Online. “Tada sam pitao vozača: ‘Kamo idemo?’, a on je rekao: ‘Idemo na stratište Western Mountains’. "Bio sam tako uplašen jer sam mislio da će me upucati jer sam bio jedini Ujgur u timu i nitko drugi nije bio tamo osim našeg vozača", rekao je Tothi.

Dva sata kasnije tim medicinara je stigao na stratište u Ürümqiju gdje ih je dočekao Enverov glavni kirurg nakon što su začuli pucnjavu. Tim je čekao, često pušio u lancima i koračao okolo kako bi se smirio sve dok nisu čuli zvuk višestrukih pucnjeva kako probijaju kroz jadnu tišinu.

"Onda smo počeli čuti zvukove s druge strane brda ljudi koji su vikali i motora kamiona i zvižduka, a zatim pucnjeve", rekao je tata troje djece. "Taj pucanj nije bio poput pucnjave iz mitraljeza, bio je kao da više pušaka puca u isto vrijeme." Tim je uskočio u kombi i krenuo okolo gdje je bilo najmanje 10 leševa, koji su ležali na padini, na udaljenosti od dva do tri metra u zarobljeničkim uniformama".

Enver je rekao: „Ova tijela su obrijana, a dio glave je raznesen jer je metak ušao iz potiljka. “Samo smo bez emocija gledali tijela, a onda je jedan policajac vikao na nas govoreći nam da idemo krajnje desno. “Glavni kirurg je bio tamo i dolje je ležalo tijelo. Ovo tijelo je bilo u civilu i s dugom kosom, muškarac, a glava mu je bila netaknuta jer je pucano bilo u desna prsa. “Dok su ovo tijelo stavili u kombi, pozvao me moj glavni kirurg i izvijestio me. Rekao mi je da mu što prije izvadim jetru i bubrege. “Tada sam se pretvorio u robota. Kad sam pokušao rezati, čovjek se mučio. "Njegovo tijelo se borilo protiv mene pa sam pretpostavio da je živ jer očito osjeća bol i kada sam presjekao, vidio sam da krvari, što znači da srce još uvijek pumpa krv."

Liječnici postali krvnici

Kada je operacija završila, Enver je organe predao svom glavnom kirurgu i rekao mu je da se vrati u bolnicu i zapamti da se to danas nikad nije dogodilo. "Svi koji žive u Kini znaju što to znači i rekli smo da. Nikada nismo razgovarali o tome", rekao je kirurg koji je postao vozač Ubera koji sada živi u Londonu.

"Uvijek mi je u glavi. Pokušao sam to zaboraviti, ali nisam mogao."

Prijestolnica vađenja organa

Za Kinu se kaže da je svjetska prijestolnica vađenja organa, gdje se svake godine dogodi oko 100.000 transplantacija, prema medicinskim stručnjacima.

Zemlja je obećala da će revidirati svoj transplantacijski sustav 2007. nakon toga i obećala prekinuti praksu uzimanja organa od pogubljenih zatvorenika 2015. nakon međunarodnog pritiska. Unatoč tome, zla praksa se nastavila i prvo istraživanje u svijetu je otkrilo da je u razdoblju od 2000. do 2017. izvršeno više od 400 nepredviđenih transplantacija organa. Vjeruju da su znanstvenici koristili srca, pluća ili jetra uzeta od mrtvih zatvorenika i čak je o tome pisano u znanstvenim radovima koji su kasnije objavljeni u medicinskim časopisima na engleskom jeziku.

Drugo istraživanje je opovrglo kineske tvrdnje da su svi zatvorenici bili bez mozga prije nego su im izrezani organi, prenosi The Times. Istraživanje, objavljeno u American Journal of Transplantation, kaže da su neki zatvorenici još uvijek živi, ​​ali ne nužno pri svijesti, na operacijskom stolu, kršeći globalne medicinske smjernice. Istraživanje su vodili Matthew Robertson, student politike, i Jacob Lavee, kardiokirurg i profesor na Medicinskom fakultetu Sackler na Sveučilištu u Tel Avivu.

Robertson je rekao: “Otkrili smo da su liječnici postali krvnici u ime države, a metoda pogubljenja je vađenje srca. Ove operacije su vrlo profitabilne za liječnike i bolnice koje ih rade."

Autori su prenijeli preko 2838 radova o transplantacijskim postupcima u Kini između 1980. i 2020. i otkrili da moždana smrt nije pravilno utvrđena prije uklanjanja organa u 71 slučaju i strahuju da bi stvarni broj mogao biti puno veći jer su neuvjerljivi rezultati izostavljeni iz izvješća.

Sve zbog novca

Pretpostavlja se da ova sramotna praksa donosi milijarde za kinesku blagajnu i da je zemlju učinila nezaobilaznom destinacijom za lovce na organe.

Profesor Martin Elliot, kirurg za transplantaciju srca i član istražnog tijela, Kineskog suda, rekao je da je kineski posao vađenja organa "zarada novca". Rekao je za The Sun Online: „Što ste više radili, više novca je vaša organizacija dobila. “Bio je to svojevrsni komercijalni pothvat i oni su potaknuti, kao i vojska, da zarađuju novac od gotovo svakog aspekta svog rada početkom 2000-ih u sklopu reforme kineskog gospodarstva. " Rekao je da Kina radi oko 60.000 do 100.000 godišnje u vrijeme kada je broj onih na službenom popisu darivatelja bio manji od toga.

"Postoji ta neusklađenost između dostupnih darivatelja, što i dalje sugerira da postoji izvor organa koje ne deklariraju", rekao nam je. Rekao je da je nemoguće znati cijeli opseg ilegalnih transplantacija organa u Kini jer je Peking podatke o transplantaciji učinio državnom tajnom i zato što se liječnici boje govoriti. Rekao je: "Dokazi koji su za nas bili tako uvjerljivi, bili su ovi brojevi i nemoguće kratka lista čekanja. U Velikoj Britaniji, Australiji i SAD-u čekali biste mjesecima ili godinama na organ, ali u Kini biste mogli nazvati agenciju i rezervirati datum, u osnovi, ovaj ili sljedeći tjedan i bilo bi rezervnih ako ne radi. To jednostavno nije praktično u transplantaciji u našem sadašnjem vremenu."

Rekao je da kineski sud ima snažne dokaze da je kineska Komunistička partija zatvorila tisuće Falun Gong sljedbenika u gulage prije nego što ih je pogubila i požnjela njihove organe. Falun Gong je vjerski pokret koji koristi meditaciju za traženje duhovne veze i kineska država ga je smatrala prijetnjom.

"Ono što se događalo u tim logorima i ono što se događa, slično je onome što smo vidjeli tijekom nacističke ere i pod Pol Potom", rekao je profesor Elliott. "Tamo ima puno ljudi koji su podvrgnuti dehumanizirajućem tretmanu, ekstremnom mučenju, uključujući seksualno nasilje, grubo zlostavljanje i gdje se vađenje organa uklapa u taj spektar? To je kao još jedan korak duž pješačke staze. Ako ovi logori potraju i ako moralni okvir na kojem su izgrađeni ostane nepromijenjen, ono što će spriječiti Partiju kineske zajednice da vidi te ljude kao pokusne životinje koje su Mengele i nacisti učinili u Drugom svjetskom ratu. A kada uzmete u obzir da su imali stotine tisuća uzoraka DNK uzetih od zatvorenika, razmislite o tome što to otvara za razvoj lijekova za druge tretmane", piše TheSun.