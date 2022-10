Zaraženost ušima, makar su paraziti, nije bolest. One nisu opasni nametnici, a glavni problem koji ovi insekti prouzrokuju je svrbež i stvaranje ranica prilikom češkanja, posebno kod male djece. Ranice se mogu inficirati i to je jedina opasnost koja je moguća (iako rijetka). Tekućina koju uši ispuštaju prilikom ugriza izaziva vrlo neugodan svrbež i navodi vas da se što prije riješite tih insekata na svom vlasištu. Uz uši u kosi dolaze i gnjide, to su jajašca iz kojih se uši izliježu, a najčešće se nalaze kod korijena kose, uz vrat i iza uha jer je tamo natoplije.