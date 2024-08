Kako potaknuti menstruaciju prirodnim putem: Ova hrana i čajevi itekako pomažu

Menstruacija je prirodan biološki proces kod žena, koji se javlja svakog mjeseca kao dio menstrualnog ciklusa. Ona igra ključnu ulogu u reproduktivnom zdravlju žene.

Menstruacija je pokazatelj da reproduktivni sustav žene normalno funkcionira. Redoviti menstrualni ciklus ukazuje na to da su hormonalni procesi u tijelu u ravnoteži. Mjesečnica, također, omogućava ženama da prate svoju plodnost.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Menstruacija je dio šireg hormonalnog ciklusa u kojem sudjeluju hormoni poput estrogena i progesterona, koji ne utječu samo na reproduktivni sustav, već i na opće zdravlje žene, uključujući kosti, srce i emocionalno zdravlje.

Stoga je vrlo važno da je menstruacija redovita. Ona se može potaknuti nekim prirodnim sredstvima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako prirodno potaknuti menstruaciju

Ne postaje tehnike zbog kojih ćete menstruaciju dobiti već sutra, ali postoji nekoliko njih koje bi mogle cijeli proces ipak malo ubrzati.

Iako nema jamstva da će prirodne metode djelovati, neke žene tvrde da su im pomogle. Važno je napomenuti da je prije nego se odlučite na to, kontaktirate liječnika kako bi se isključili ozbiljni zdravstveni problemi.

Prirodne metode za poticanje menstruacije:

Ako vam menstruacija kasni ili je želite potaknuti mogu vam pomoći: topla kupka, topli oblozi, vitamin C, tjelesna aktivnost, tehnike opuštanja te neka hrana i napici.

Topla kupka ili topli oblog

Toplina može pomoći u opuštanju mišića zdjelice i poticanju cirkulacije u području maternice, što može potaknuti menstruaciju. Toplu kupku ili topli oblog na donjem dijelu trbuha možete koristiti nekoliko puta dnevno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Vitamin C za poticanje mjesečnice

Vitamin C može povećati razinu estrogena u tijelu, što može dovesti do zadebljanja sluznice maternice i potaknuti menstruaciju. Namirnice bogate vitaminom C su agrumi, jagode, paprika i brokula.

Tjelesna aktivnost

Umjerena tjelovježba, poput hodanja, joge ili laganog kardio treninga, može pomoći u smanjenju stresa i poboljšanju cirkulacije, što može pomoći u poticanju menstruacije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Smanjenje stresa

Visoka razina stresa može odgoditi menstruaciju. Tehnike opuštanja poput meditacije, dubokog disanja ili masaže mogu pomoći u smanjenju stresa i poticanju menstrualnog ciklusa.

Hrana koja potiče menstruaciju

Namirnice poput papaje, ananasa i đumbira tradicionalno se koriste za poticanje menstruacije jer sadrže enzime koji mogu pomoći u kontrakciji maternice.

Top voće za poticanje mjesečnice je, prema mnogima, ananas. On sadrži enzim bromelain koji omekšava stijenku maternice pa potiče menstruaciju.

Foto: Pixabay

Dodajte ananas u prehranu ili ga popijte u obliku soka. Važno je naglasiti da ananas izaziva i proizvodnju bijelih i crvenih krvnih stranica, pa je uobičajeno da je mjesečnica jača.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Papaja je često spominjana kao prirodni način za poticanje menstruacije. Ona je bogata enzimom papainom, koji može pomoći u razgradnji proteina i poticanju probave. Vjeruje se da on također može utjecati na razinu estrogena u tijelu, što može pomoći u poticanju menstruacije.

Papaja je bogata beta-karotenom i vitaminom C, koji mogu podržati hormonalnu ravnotežu i potaknuti menstruaciju. Konzumacija sirove papaje smatra se najdjelotvornijom. Možete je jesti kao užinu, dodavati u smoothieje ili salate. Preporučuje se jesti papaju nekoliko dana prije očekivanog početka menstruacije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: www.pixabay.com sušena papaja

Kako potaknuti menstruaciju koja kasni

Nikada se ne bi sjetili peršina, ali čini se da je superhrana što se tiče izazivanja mjesečnice. Peršin omekšava cerviks i ujednačava neuravnotežene hormone zbog kojih mjesečnica kasni.

Peršin sadrži apiol i miristicin, spojeve koji mogu stimulirati kontrakcije maternice, pa ga je najbolje konzumirati u obliku čaja ako vam menstruacija kasni.

Mnoge žene tvrde da im je đumbir značajno ubrzao mjesečnicu. Ova namirnica intenzivnog okusa i mirisa uzrokuje kontrakcije u maternici te tako ubrzava početak ciklusa. Bogat je antioksidansima te ublažava bolove, a najbolje ga je konzumirati u obliku čaja.

Kurkuma ima protuupalna svojstva i može pomoći u regulaciji menstrualnog ciklusa. Ako vam mjesečnica kasni, najbolje je popiti čaj od kurkume.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prije nego što pokušate bilo koju od ovih metoda, važno je konzultirati se s liječnikom, posebno ako imate bilo kakve zdravstvene probleme, sumnjate na trudnoću ili uzimate lijekove.

Ako vam menstruacija kasni dulje od tjedan dana, ili ako je kašnjenje popraćeno drugim simptomima poput bolova, abnormalnih iscjedaka ili sumnje na trudnoću, svakako posjetite liječnika. To može biti znak hormonalne neravnoteže ili drugih zdravstvenih problema koji zahtijevaju liječenje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prirodne metode ponekad mogu biti učinkovite, ali je važno biti oprezan i osigurati da nema ozbiljnijih razloga za kašnjenje menstruacije.

POGLEDAJTE VIDEO: Direkt doznao koliko ćemo od jeseni plaćati čokoladu, jaja i režije bez vladinih subvencija