Osjetljivi ste na promjene vremena? Liječnica za Net.hr: 'Evo kako ublažiti tegobe'

Stiglo nam je hladnije i kišno vrijeme, pa se neki ljudi osjećaju neraspoloženo, razdražljivo ili, pak, pospano. No, mnogi svoja raspoloženja ne povezuju s vremenskim prilikama, već se pitaju zašto se odjednom osjećaju tako tmurno, mrzovoljno, tjeskobno ili letargično.

Za to je u nekoj određenoj mjeri krivo vrijeme, a kako ono djeluje na raspoloženje te kako ublažiti tegobe uzrokovane njegovim naglim promjenama, za Net.hr objasnila je Branislava Čilić dr. med., specijalist obiteljske medicine.

"Naš organizam ima sposobnost adaptacije ali ona traje neko vrijeme dok se ne priviknemo na nova stanja, što se u naglim promjenama okoliša ne stigne odraditi, stoga i osjećamo posljedice ove neadaptiranosti", rekla je.

"Prije svega moram napomenuti da kako su nam lica različita od osobe do osobe, tako postoje i razlike u našim afinitetima i onome što nam odgovara ili ne odgovara. Pa tako postoje osobe koje vole zimski period, kišu, lupanje kapi po prozorima i krovovima. To ih usrećuje, smiruje, ali i uspavljuje. Možda nas to podsjeća na otkucaje majčinog srca u trudnoći kada smo bili zaštićeni od svega i u toplom. S druge strane većina ljudi ne voli kišu, dan bez sunca, svjetlosti, topline i svega što takvo vrijeme nudi", istaknula je.

Dr. Čilić je rekla da je loše raspoloženje kod nagle promjene vremena u kišno i hladnije, pored ostalog, povezano i s manjkom serotonina zbog nedostatka sunčeve svjetlosti.

Razina kriminala je manja u kišnom periodu

"Osobe koje ne vole kišu i dan bez sunca su obično depresivne, češće žene nego muškarci. Razdražljivost je karakteristična u tmurnom vremenu, nemamo volju, pogotovo za obaveze koje se moraju odvijati vani. Pod utjecajem sunca se stvara serotonin, hormon sreće. Ako sunca nema i serotonina ima manje, pa je raspoloženje na nižem nivou."

Foto: Privatna arhiva Branislava Čilić dr.med., specijalist obiteljske medicine

"Kad nas sunce ne obasjava nego je tmurno i mračno, luči se i više melatonina koji je odgovoran za pospanost, pa nam je poremećena i pažnja, pospani smo i skloni drijemanju", pojasnila je liječnica i dodala da ipak postoji dobra strana oblačnog vremena.

"Neka istraživanja su pokazala da je razina kriminalnih radnji u kišnom razdoblju manja, tako da nije sve tako crno."

Loše raspoloženje i stres stvaraju nam i gužve na cestama, manje hodanja te stalna žurba.

"Pokrivajući se kaputima, mantilima, toplijom odjećom i kabanicama ulazimo u automobile, ne hodamo pješice, stvaramo gužve na cestama, žurimo i to dovodi do dodatne frustracije", rekla je dr. Čilić.

Kako ublažiti tegobe nastale zbog tmurnog vremena?

Fizičke simptome nagle promjene vremena u kišno i oblačno možete osjetiti kroz manjak vitamina D i česte prehlade.

"Bez sunca nema dovoljne proizvodnje vitamina D, kojeg treba u tom slučaju suplementirati. Zimi je koža manje otporna. Zatvaramo se u prostore, domove i urede gdje smo podložniji razmjeni uzročnika respiratornih bolesti, pa su dosadne prehlade učestalije što dodatno doprinosi lošem osjećaju općeg i psihičkog zdravlja", pojasnila je liječnica.

Dr. Čilić je dala odlične savjete kako ublažiti tegobe nastale zbog tmurnog vremena.

"Treba se pridržavati ustaljenih navika tjelesne aktivnosti koja je uvijek podizač raspoloženja te pokretač metabolizma i zdravlja, nastaviti s konzumacijom voća i povrća, smanjiti ugljikohidrate za kojima je zimi povećana potreba, koristiti izlaganje dnevnom svjetlu što je više moguće, družiti se s prijateljima i obitelji. Vrijeme koje u kišnom razdoblju provodimo unutar domova iskoristite za čitanje dobrih knjiga i gledanje filmova te slušanje glazbe."

"Svako vrijeme ima svoje čari i svatko ga treba iskoristiti najbolje na svoj način, jer znanost još nije našla supstrat i dokaz da je baš kiša ta koja nam remeti raspoloženje", naglasila je liječnica.

