Krvni ugrušci često nastaju kao odgovor na ozljedu. To je način na koji tijelo zaustavlja krvarenje. Međutim, krvni ugrušci koji se stvaraju u jednoj ili više dubokih vena u tijelu mogu izazvati velike probleme. To je poznato kao duboka venska tromboza (DVT). Časopis Lancet objavio je liječničko izvješće o ženi koja je zamalo izgubila nogu zbog ugruška koji se stvorio u veni, a mogući uzrok tome istovremeno je i šokantan i iznenađujući, piše engleski Express.

Žena je, naime, jela grejpfrut svaki dan. Znanstvenici sugeriraju da je to moglo pridonijeti stvaranju krvnog ugruška. Liječnici hitne pomoći u Olympiji, u američkoj državi Washington, zbrinuli su 42-godišnju ženu u studenom 2008. godine nakon što se požalila na nedostatak daha, vrtoglavicu i poteškoće u hodanju.

Ultrazvučni pregled otkrio je da ima veliki ugrušak koji joj blokira venu lijeve noge. Nesretna žena bila je u neposrednoj opasnosti da izgubi ud zbog gangrene, ali liječnici su joj dali lijek za razbijanje ugrušaka te je nakon toga sve bilo u redu.

Svako jutro je jela grejp

Liječnici su saznali da je žena dan prije otišla na relativno dugo putovanje automobilom, od oko sat i pol te da je uzimala dnevnu dozu estrogenskih oralnih kontraceptiva, a imala je i genetsku mutaciju, nazvanu faktor V Leiden mutacija, koja je povezana s poremećajem krvnih ugrušaka.

To su poznati faktori rizika za izazivanje duboke venske tromboze, no, ono što je "možda prevagnulo", prema izvješću liječnika, jest to što je svako jutro jela grejp kao dio dijete za mršavljenje koju je započela tri dana ranije.

Poznato je da sok od grejpa blokira djelovanje enzima zvanog CYP3A4 koji razgrađuje kontracepcijski hormon estrogen, a to povećava razinu koagulabilnosti - sklonost zgrušavanju krvi. Uz to, sok od grejpa razgrađuje se vrlo sporo, što znači da ima kumulativni učinak ako se uzima svakodnevno. Stoga bi trećeg dana njene dijete razina estrogena bila višestruko iznad normale, što je pomoglo stvaranju ugruška.

Britanski liječnik i konzultant hematolog dr. Trevor Baglin rekao je kako se iz ove studije slučaja čini da je grejp pojačao trombotski učinak kontracepcijske pilule u prisutnosti genetske predispozicije.

Važno je na vrijeme uočiti simptome

"Međutim, vrijedi istaknuti da je ovo studija jednog jedinog slučaja i vrlo neobičan događaj", kazao je te je dodao da bi bilo najbolje da se izbjegavaju sve ekstremne dijete.

"Predložio bih da se izbjegavaju sve ekstremne dijete jer mogu imati nepredvidive posljedice. Važno je napomenuti i da se ljudima koji uzimaju statine, lijekove za snižavanje kolesterola, i koji imaju rizik od nastanka krvnih ugrušaka (genetska predispozicija, poremećaji zgrušavanja krvi, endovaskularni zahvat, uzimanje oralne kontracepcije, trudnoća), savjetuje da ne jedu grejp."

Inače, duboka venska tromboza sama po sebi nije toliko opasna, no ipak može uzrokovati teške komplikacije pout plućne embolije, koja je u nekim slučajevima smrtonosna, te kronične venske insuficijencije. Stoga je važno na vrijeme otkriti duboku vensku trombozu te piti lijekove koje će vam liječnik prepisati nakon dijagnoze, piše Živim.hr.

Duboka venska tromboza često je bez simptoma. Možete ju detektirati ako se pojave otekline zahvaćenih ekstremiteta, plavkasta boja kože i bol koja je snažnija pri podizanju stopala zahvaćene noge (Homanov znak). Također, jedan od simptoma je šepanja nakon leta avionom, dulje vožnje automobilom ili ostalih dužih putovanja u sjedećem položaju.