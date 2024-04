Nekada je to bilo stanje za koje se smatralo da pogađa samo starije žene, što bi moglo objasniti zašto se zove "udovička grba", ali "grba na vratu" vrlo je uobičajena tjelesna karakteristika u današnjem društvu za muškarce i žene.

Kifoza je ispravan medicinski izraz za ovu grbu na vratu. To je situacija kada se kralježnica zakrivi prema naprijed, što uzrokuje zaobljeni gornji dio leđa i vrat. Njezin glavni uzrok prije je bila osteoporoza, koja uglavnom pogađa žene, ali sada se često može primijetiti kod mlađih ljudi zbog lošeg držanja pri korištenju pametnih telefona i drugih digitalnih uređaja. Čini se da je situacija sve gora jer sve više ljudi radi na daljinu ili od kuće gdje nemaju ispravno postavljen stol.

Ali grba na vratu ne uzrokuje samo probleme s niskim samopouzdanjem, to stanje također može predstavljati neke velike probleme za vaše zdravlje.

Simptomi kifoze

"Mnogi ljudi s kifozom također imaju intenzivne glavobolje, kao i bolove u vratu, ramenima i leđima", rekla je direktorica Back 2 Well-being Clinic, Nadia Alibhai.

Ograničeno kretanje, zaobljena ramena i povećana ukočenost mišića također su česti simptomi. Budući da grba na vratu ukazuje na širi posturalni problem, mogu se pojaviti i zategnute tetive na nogama. To čak može dovesti do problema s disanjem jer vam se prsa udubljuju zbog čega ste umorni.

Ozbiljnije komplikacije uključuju nestabilnost pri hodu, slabost i trnce u šakama ili rukama i inkontinenciju zbog kompresije živca.

"Ovo je stanje kada vam je glava zabačena naprijed. Problem s ovim je u tome što - kako je vaša glava više pomaknuta prema naprijed, to je veći stres na dnu vašeg vrata i za svaki centimetar vaše glave koji je zabačen naprijed iz svog normalnog položaja, dodajete približno dio sile na svoj vrat", rekla je Nadia.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Kako se riješiti grbe na vratu?

Vježbanjem se možete riješiti grbe na vratu jačanjem mišića i poboljšanjem fleksibilnosti. To može ispraviti poravnanje kralježnice i istovremeno smanjiti bol. Također možete posjetiti stručnjaka za kifozu za personalizirane vježbe. Ostali tretmani za tešku kifozu uključuju operaciju.

Nadia je dala najbolje savjete o tome kako popraviti grbu na vratu kod kuće.

"Ako osoba ima kronične bolove zbog držanja, preporučila bih da radi ove vježbe četiri do pet puta tjedno. Nastojte raditi ove vježbe jednom dnevno dva do tri tjedna, prije nego što smanjite na četiri do pet puta tjedno", kaže ona. Ali koliko brzo ćete vidjeti rezultate također će ovisiti o ozbiljnosti stanja.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Kifoza prije i poslije

Istezanje prsnih mišića

Kao i kod svih posturalnih problema, problem često ukazuje na znak istezanja (ili slabosti) u drugim mišićima.

Ako imate grbu na vratu, velika je vjerojatnost da su vam prsni mišići jako zategnuti i smetaju prednjem dijelu tijela.

Da ih rastegnete učinite ovo:

Postavite ruke s obje strane okvira vrata, čineći kut od 90 stupnjeva sa svakom rukom,

Nagnite se. To bi se u početku moglo činiti neobično, ali osjetit ćete rastezanje,

Ako vam se ovo istezanje čini previše laganim, podignite ruke više od 90 stupnjeva i ponovite istezanje.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Istezanje gornjeg dijela leđa

Grba na vratu također može signalizirati dodatni pritisak na vaš gornji dio leđa jer pokušava kompenzirati slabe mišiće oko sebe.

Učinite ovo istezanje gornjeg dijela leđa za olakšanje:

Stavite ruke ravno na stol ili kuhinjsku radnu ploču,

Napravite korak unatrag tako da su vam ruke ispružene,

Sada spustite glavu i torzo između ruku,

Držeći vrat neutralnim, istežite se, ali pokušajte ne dopustiti da vam glava padne dok radite ovo istezanje.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Zatezanje brade

Ovo istezanje izvrsno je za poboljšanje vašeg držanja vraćanjem položaja glave prema naprijed u vaš prirodni položaj, smanjujući naprezanje vrata i pomažući u izgradnji stražnjih lančanih mišića vašeg vrata (straga).

Udobno sjednite ili stanite i stavite bradu ravno unatrag prema vratu, držeći ovo 10-20 sekundi,

Kad vam se čini da je lako, možete dodati otpor tako da stavite ruku iza glave ili upotrijebite traku otpora i pritisnete je.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Kako spriječiti grbu na vratu?

"Uvijanje brade kao i ove vježbe preuzete iz joge izvrsni su pokreti za sprječavanje stvaranja grbe na vratu", poručuje Nadia.

Poze mačke i krave povećavaju fleksibilnost u vratu, ramenima i kralježnici, dok otpuštaju napetost u vratu i gornjem dijelu leđa.

Kleknite na pod i stavite ruke na pod ispred sebe tako da su vam ruke u širini ramena, a koljena točno ispod kukova,

Duboko udahnite dok savijate donji dio leđa i podižete glavu, naginjući zdjelicu prema gore poput "krave",

Duboko izdahnite i uvucite trbuh, savijajući kralježnicu i spuštajući glavu i zdjelicu prema dolje poput "mačke".

Ponovite ove radnje nekoliko puta.

Poza kobre je izvrstan način za poboljšanje držanja i fleksibilnosti kralježnice. Također isteže vrat i prednji dio torza.

Lezite na trbuh. Razdvojite stopala tako da budu u širini kukova.

Savijte laktove i stavite ruke na pod pored rebara, skupljajući zglob i lakat kao da radite sklekove.

Udahnite, podignite prsa od poda i ispružite ruke tako da budu ravne, piše The Sun.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

