Prehlada je nevjerojatno česta. Odrasli mogu očekivati ​​da će imati dvije do tri prehlade svake godine, dok ih djeca mogu imati deset ili više, a trenutno među ljudima kruže gadni virusi, piše The Sun.

Simptomi prehlade obično su: grlobolja, kašalj, curenje nosa itd. "Iako ne postoji dokazani način da se riješite prehlade, nekoliko lijekova i prirodnih preparata može pomoći u ublažavanju simptoma koje osjećate", objasnila je farmaceutkinja Thorrun Govind.

"Ali ključ za oporavak je puno odmora, sna i vode. To će vašem imunosnom sustavu dati najbolju šansu. Ako niste ljubitelj vode, pokušajte piti bistri voćni sok jer je jako važno izbjeći dehidraciju", rekla je Thorrun.

Hidratacija je uvijek važna, ali još je važnija kada ste prehlađeni ili imate gripu. Glavni razlog da obratite pozornost na unos tekućine kada ste bolesni je taj što vjerojatno tada zanemarujete svoje uobičajene navike u prehrani i piću.

Povrh toga, također gubite vodu zbog visoke temperature i drugih tegoba. No, ako simptomi prehlade potraju, Thorrun je rekla da postoji nekoliko tretmana koje možete isprobati.

Sprejeve za nos ne koristite dulje od pet dana

"Probajte grgljati malo soli i vode za liječenje upale grla", predložila je. Otopite pola žličice soli u čaši tople vode. Grgljajte otopinu, a zatim je ispljunite. To ponavljajte koliko god želite.

Prema Penn Medicineu, slana voda može pomoći u ubijanju bakterija, ublažavanju boli i otpuštanju sluzi. Oni koji imaju začepljen nos, mogu ga odčepiti raznim sprejevima.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

"Sprejevi za nos djeluju puno brže od tableta jer dekongestiv gotovo trenutno dopire do začepljenog nosa", objasnila je farmaceutkinja. Zdravstveni stručnjaci u SAD-u nedavno su utvrdili da dekongestivi kada se koriste u oralnim lijekovima (umjesto sprejeva za nos) ne djeluju.

"Pazite da ove sprejeve ne koristite dulje od pet dana, jer ako ih koristite dulje, vaš nos može biti još začepljeniji, čak i nakon što je infekcija nestala", upozorila je Thorrun.

"Najbolji način za ublažavanje bolova, koji često dolaze s prehladom, je da uzmete obični paracetamol i ibuprofen. Možete uzimati oboje istovremeno, ali vodite računa o tome koliko uzimate kako ne biste uzeli previše", objasnila je farmaceutkinja.

Mitovi koje treba izbjegavati

"Neki ljudi uzimaju vitamin C, ali postoji vrlo malo dokaza koji upućuju na to da on pomaže kod prehlade", rekla je Thorrun. Neka istraživanja sugeriraju da bi taj vitamin mogao pomoći u bržem liječenju prehlade, ali dokazi su još uvijek neuvjerljivi.

"Još jedan popularan proizvod za prehladu i gripu među pacijentima je ehinacea, ali nema mnogo dokaza koji bi upućivali na to da djeluje", istaknula je farmaceutkinja.

Echinacea je biljka za koju su stručnjaci nekoć smatrali da potiče imunosni sustav na učinkovitiju borbu protiv infekcije. Nedavne studije su otkrile da taj dodatak prehrani malo skraćuje vrijeme u kojem se osjećate bolesno.

Farmaceutkinja je još upozorila da ne koristite ostatke antibiotika koje bi mogli pronaći u svojoj kući. "Nećete trebati antibiotike ako ste prehlađeni jer su prehlade virusi, a antibiotici su učinkoviti samo protiv bakterija", istaknula je.

Bolje spriječiti nego liječiti

Kao i kod svih drugih bolesti, i kod prehlade je bolje spriječiti nego liječiti.

"Kako biste izbjegli prehladu, redovito perite ruke, osobito prije dodirivanja nosa ili usta i prije nego što dodirnete hranu", rekla je Thorrun.

A ako živite s nekim tko je prehlađen, nemojte s bolesnom osobom dijeliti stvari poput ručnika ili šalice.

Liječnika biste trebali posjetiti samo ako simptomi prehlade traju dulje od tri tjedna ili ako se iznenada pogoršaju. Uvijek biste trebali potražiti liječničku pomoć ako imate poteškoće s disanjem, bolove u prsima ili počnete iskašljavati krvavu sluz.