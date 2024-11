Koliko je potrebno da se srce bivšeg pušača vrati u normalu? Dulje nego što mislite

Mnogi znaju da pušenje oštećuje krvne žile i predstavlja veliki faktor rizika za srčane bolesti. Istraživači su sada otkrili koliko je šteta od pušenja značajna – i koliko je vremena potrebno da se zdravlje srca ponovno vrati u normalu.

Preporučuje se prestanak pušenja što je prije moguće jer bi moglo trajati više od dva desetljeća da zdravlje srce postane normalno nakon što osoba prestane pušiti.

Foto: Pexels

Koliko srcu treba da se oporavi od pušenja?

Istraživači u Južnoj Koreji otkrili su da je potrebno 25 godina da kardiovaskularni sustav bivšeg pušača postane sličan osobi koja nikada nije pušila. A pušači koji su pušili više od osam godina imaju sličan rizik od srčanog udara ili moždanog udara kao i oni koji još uvijek puše.

Njihovo istraživanje, objavljeno u časopisu JAMA, ispitalo je više od 100.000 bivših pušača i više od četiri milijuna ljudi koji nikada nisu pušili. Bivši pušači praćeni su deset godina nakon prestanka pušenja. Bilježili su njihovu dob, starost kad su počeli pušiti, broj cigareta koje su dnevno pušili i dob u kojoj su prestali pušiti.

Otkrivena je povezanost između rizika od kardiovaskularnih bolesti i količine cigareta koje je osoba pušila – oni koji su bili umjereni pušači vidjeli su naglo smanjenje rizika ubrzo nakon što su prestali. Za "teške" pušače koji su pušili najmanje osam godina, istraživači su zaključili da bi moglo proći 25 godina kako bi rizik od srčanog udara i moždanog udara pao na razinu osobe koja nikada nije pušila.

"Teški bivši pušači trebali bi se smatrati osobama s rizikom od kardiovaskularnih bolesti koji je jednak onome kod osoba koje i dalje puše", rekli su autori studije.

Foto: Pexels

Bolesti koje uzrokuje pušenje

Pušenje može uzrokovati mnoge bolesti, uključujući rak pluća, jetre, želuca, crijeva i gušterače. Kemikalije u cigaretama čine stijenke arterija ljepljivima, a masne tvari se prilijepe uz stijenke. Te masne tvari mogu začepiti arterije i smanjiti prostor za pravilan protok krvi. Ako se arterije koje prenose krv u srce - začepe, to može dovesti do srčanog udara, a ako se arterije koje prenose krv u mozak začepe, može doći do moždanog udara.

Pušenje također može utjecati na vaše srce i krvne žile povećavajući rizik od krvnih ugrušaka, uzrokovati trenutni porast otkucaja srca i krvnog tlaka te smanjiti količinu kisika koja dolazi do ostatka vašeg tijela.

Nakon samo 20 minuta, vaš će se puls i krvni tlak početi vraćati u normalu. Nakon dva do tri dana, vaš će se njuh i okus početi poboljšavati. Nakon godinu dana vaš je rizik od srčanog udara prepolovljen u odnosu na pušače.

Ostale prednosti prestanka pušenja uključuju:

Svježiji dah i bjelji zubi

Mladolikiji izgled kože

Više energije, manja umornost i manje glavobolja

Jači imunosni sustav – lakša borba protiv prehlade i gripe

Povećana seksualna želja

U prosjeku, pušači koji prestanu pušiti u tridesetima, produžit će svoj život za 10 godina. Čak i prestanak pušenja u 60-ima može dodati tri godine, piše The Sun.

