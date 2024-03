Megan Troutwine je 2017. godine otputovala s Floride u New York kako bi posjetila pokojnog rođaka Tonyja Martineza, a za The New York Post je priznala da joj je jedna fotografija s tog putovanja promijenila čitav život.

"Kad imate obitelj koja tamo živi, ​​vaše srce drugačije kuca dok šećete tim ulicama", rekla je Megan i započela svoju priču.

Megan se tijekom šetnje Midtownom zaustavila kako bi se fotografirala pored obližnjeg bazena i fontana na Šestoj aveniji.

Kapak je ukazao na bolest

"Pogledala sam fotografiju i primijetila da mi je kapak spušten. Učinilo mi se čudnim pa sam to na povratku kući rekla svojem neurologu."

Liječnik je zakazao magnetsku rezonancu, a kada se vratila sa snimanja, primila je poziv u kojem joj je rečeno da je unutar njezinog mozga pronađena benigna masa koja je rasla agresivnom brzinom.

Naime, Megan je tada saznala da ima meningeom koji je najčešći oblik raka mozga, a odmah nakon toga je započela liječenje u Moffitt Cancer Centru u Tampi. Prvo je izvršena operacija uklanjanja tumora, a zatim je postupak praćenja otkrio prisutnost drugog primarnog tumora na mozgu.

Liječnici su obavijestili Megan da će tumor nastaviti polako rasti i da će vjerojatno trebati doživotno praćenje njezinog stanja.

Nije stalo na tome

Da stvar bude gora, također su otkrili da nosi mutaciju gena PTEN, zbog čega je izložena većem riziku od razvoja drugih vrsta raka.

I uistinu je tako i bilo jer se godinu nakon, 2017., liječila od raka dojke i maternice, a tijekom svojih teških tretmana je priznala da je imala priliku upoznati neke od najiskrenijih i najinspirativnijih ljudi ikada.

"Rak nije bio moj prvi izbor, ali ne bih mijenjala to gdje jesam ni ono što sam proživjela ni za što na svijetu", rekla je studentica teologije koja planira završiti diplomski u području javnog zdravstva.

"Imam srce za ljude i pokušavam im pomoći na bilo koji način", rekla je.

Od svog prvog posjeta New Yorku izgubila je rođaka od raka gušterače, a u grad se vratila samo jednom kako bi odala počast uspomenama na njega.

