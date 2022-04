Majka čiji sin ima alergiju na hladnoću u početku je mislila da je koprivnjača, alergijsko oboljenje kože, nastala zbog peludne groznice. Tupney Courtney (38) boji se da bi njezin sin Calum Courtney (14) mogao doživjeti anafilaktički šok samo hodajući do škole.

Ne smije biti na temperaturi nižoj od 24 stupnja

Calumu iz Basildona u Essexu prije deset godina dijagnosticirano je stanje hladne urtikarije, što znači da je alergičan na hladnoću, piše The Sun. Tinejdžer ne može izaći van kuće dulje od 15 minuta, a da mu koža ne reagira. Alergija je toliko jaka da Calumu izbiju koprivnjača ako je temperatura niža od 24 stupnja, što znači da ga pogađa tijekom cijele godine, ili ako mu ruka ili noga nisu pokriveni poplunom dok spava.

Calumovo stanje mu je oduzelo djetinjstvo, jer ne može igrati nogomet, plivati ​​u bazenima ili klizati. Opisujući osip, majka dvoje djece Tupney je rekla: “Počinje kao male crvene točkice, izgleda kao vodene kozice, a zatim kružići postaju sve veći i spajaju se. Rekao je da osjeća štipanje, ubod, poput koprive, a onda ga jako svrbi", govori Calumova majka.

"Ako je u vodi koja je prehladna, postaje jarkocrven i kaže da ima osjećaj da gori, a onda mu se javlja mučnina i govori mi da će se onesvijestiti. Mislim da je to početna faza anafilaktičkog šoka. Morate ga stvarno zagrijati i pokušati ga zagrijati iznutra toplim napitcima. Ne znate kakvu bi reakciju mogao imati, mogao bi imati anafilaktički šok", rekla je.

Doktori su rekli da je riječ o prehladi

Calumu je ova bolest dijagnosticirana kada je imao četiri godine nakon što je došlo do reakcije dok se igrao vani na obiteljskom vjenčanju. Njegovi uspaničeni roditelji, majka Tupney i tata David, pretpostavili su da ima alergiju na pelud i dali su mu neke antihistaminike. Tupney je rekla: "Pretpostavili smo da je alergija na travu ili određenu biljku oko koje je bio. Nastavilo se pojavljivati ​​tijekom sljedećih nekoliko mjeseci i nismo bili sigurni što je to. Kako smo ulazili u zimu, počelo je biti strašnije. Doktor je rekao da je to prehlada, ali nas nikamo nisu uputili, nije bilo puno saznanja o tome", ispričala je majka.

Urtikarija, također poznata kao koprivnjača, pogađa jednu od pet osoba u nekom trenutku u životu, prema NHS-u. Hladna urtikarija čini oko jedan do tri posto svih slučajeva urtikarije, prema Nacionalnoj organizaciji za rijetke poremećaje, s drugim okidačima uključujući sunce i vodu.

Zabrinutoj majci je rečeno da nastavi kontrolirati sinovo stanje, no priznala je da je to vrlo izazovno s obzirom da se djeca uvijek vole igrati vani. Tupney mora svaki dan voditi Caluma u školu jer ne bi prošao 45-minutno putovanje bez odmora. "Ne može nositi majice za školu jer ako nema ništa na rukama, ruka reagira na hladan stol i na koži mu se izbacuju plikovi", rekla je Tupney koja je frustrirana što njezin sin nije dobio epi-olovku, s obzirom na to da hladna urtikarija može dovesti do anafilakse.

Jedino rješenje je preseljenje u toplije krajeve

Anafilaksa može uzrokovati nesvjesticu, šok ili oticanje jezika i grla, što može otežati disanje. Tupney očajnički želi da njezin sin vidi stručnjaka u njegovom stanju kako bi mogao živjeti normalnim životom. "Trebamo pomoć. To je deset godina borbe. Voljela bih da mu možemo nabaviti odgovarajući antihistaminik, što bi značilo da se može igrati bez da izgleda kao da ima bolest. Liječnici predlažu promjenu načina života kako bismo izbjegli hladnoću. Ne možeš promijeniti svoj život i odseliti se u inozemstvo", rekla je.

"Morao je prestati igrati nogomet jer mu je cijelo lice znalo biti otečeno. Nekad se jako uzrujavao jer je stvarno želio igrati nogomet. Kao dječak, igranje nogometa stavlja te u grupu djece s kojima svi žele razgovarati. Voli gledati svog brata kako igra nogomet i mi mu nosimo trenirke, termofore, deke – ali mora ući u auto jer mu nos oteče, a oči se razmaknu. Ako je dugo vani, osip je posvuda čak i s tri sloja odjeće", ispričala je majka ovog nesretnog dječaka.