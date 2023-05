PAZITE ŠTO JEDETE / Čim dođe ljepše vrijeme hrlimo za ovim namirnicama koja uzrokuju trovanje hranom: Hrvatska liječnica o oštećenju slijepog crijeva i oporavku

Do trovanja hranom dolazi unutar jednog do 36 sati nakon konzumacije onečišćene hrane, a očituje se kroz mučnine, povraćanja, bolove u trbuhu, proljev, glavobolju i opću slabost. Ti simptomi najčešće traju od jednog do sedam dana. I dok uživate u omiljenim namirnica, poput sladoleda ili salata, mogli biste si napravite zdravstveni problem.