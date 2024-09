Javno su progovorile o bulimiji: 'Znalo me boljeti cijelo tijelo, bilo je užasno'

Poremećaji prehrane ozbiljan su problem s kojim se suočava puno ljudi, a za sobom nose brojne i psihičke i fizičke posljedice. Nova sezona Života na vagi potaknula je u javnosti temu o kojoj se malo priča, a jako je važna. Naime, da se suočavaju s bulimijom otkrile su čak dvije kandidatkinje aktualne sezone.

Prodavačica iz Kastva Larisa Emšo pred Marijanom Batinić otkrila je kako je jedno vrijeme bolovala od bulimije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Plakat ću, a ne želim plakati. S 20 godina sam dobila ružan komentar i malo sam se zapitala je li vrijeme da smršavim kako više ne bih dobivala takve komentare. Zbog toga sam išla u ekstreme jer se u meni probudio inat. Znala sam po nekoliko dana biti bez hrane. Onda bi mama napravila nešto fino za pojesti pa bi to pojela vrlo brzo. Onda bi mi pozlilo. Da sada ne odugovlačim, to je prešlo u poremećaj u prehrani koji se zove bulimija. To ne zna puno ljudi…", rekla je Larisa. Dok je to govorila, rasplakala se pred okupljenima.

POGLEDAJTE VIDEO: Samanta o borbi s bulimijom

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O bulimiji je u emisiji progovorila i Samanta Fiolić. Nije bilo lako, ali nimalo ne žali.

''Sada se osjećam super. Dobila sam veliku podršku tima emisije Život na vagi. Imam stalnu psihološku pomoć i pomoć nutricionistice. Doslovno mogu nazvati za bilo kakav savjet u bilo kojem trenutku i ne osjećam se kao da sam samo broj. Osjetim da sam dobrodošla, da imam razumijevanje i podršku'', priča nam Samanta koja je o svom problemu s poremećajem prehrane javno progovorila u showu RTL-a.

Sretna je kaže što se usudila otvoriti pred svima. ''Bio je to veliki korak za mene, imala sam osjećaj da sam sa sebe skinula neki golemi teret, shvatila sam da ima i drugih koji se bore s bulimijom, te da nisam sama u tome. Naučila sam da to nije ništa sramotno''.

Samanta se s bulimijom susrela još u tinejdžerskim danima. ''Kada su krenule uvrede na račun izgleda. Pa pokušavaš neke dijete koje nemaju uspjeha. Pa ti onda padne na pamet da se kreneš izgladnjivati, pa onda izbjegavaš hranu, pa pregladniš, pa se emocionalno prejedaš, pa na kraju povraćaš. Taj poriv na povraćanje postane i psihički i fizički potaknut. Osjetiš kao da ti se vilica nekako počne kočiti. Sve skupa je užasno teško. Ne želiš sam sebi priznati da imaš problem, a u početku toga nisi ni svjestan. Pa se skrivaš u WC-u, otvaraš tuš i slavinu dok povraćaš da nitko ne čuje, pa u restoranu smišljaš izgovore poput 'idem popravit šminku' i slično. Nitko nije znao što sam skrivala, bila sam jako vješta u tome.''

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Priča nam kako sve ode u ekstreme, pa se ili izgladnjuješ, ili prejedaš pa povraćaš, ili pretjeraš s fizičkom aktivnošću. ''Znalo me boljeti cijelo tijelo. Neko vrijeme je prestalo, pa se sve vratilo nakon što sam se udala i rodila, jer sam u trudnoći dobila dosta kilograma i moj se problem opet jako intenzivirao.''

Nakon što je napustila Život na vagi njezina se borba nastavlja. Oko sebe je kaže naišla i na podršku i na osude. Obitelj joj pomaže, krivo im je, kaže, što ranije nisu uočili njezin problem. ''Izlazak u javnost stvarno mi je olakšao, sad sam sasvim druga Samanta. Naučila sam da ne treba šutjeti ni o čemu, nego odmah potražiti pomoć.''

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Htjela bih reći da svaki problem ima svoje rješenje, najvažnije je otvoriti se nekome,mami, tati, bilo kome u koga imate povjerenja. Može se nazvati i neki od centara za pomoć, jer kada napraviš taj prvi korak, kada se otvoriš, dobiješ stepenicu za dalje. Psihološko zdravlje i stabilnost su najvažniji. Djeca u dobi od 14, 15 godina dosta su izložena stidu. No važno je znati da treba biti hrabar i izborit se za sebe, jer ako mi nećemo neće ni itko drugi'', poručuje Samanta svima koji se bore sa sličnim problemom.

POGLEDAJTE VIDEO Psihologinja i nutricionistkinja na razgovoru sa Samantom

Prije četiri godine u Životu na vagi sudjelovala je i Matea Ilinčić koja je prva kandidatkinja Života na vagi koja je javno progovorila o borbi s bulimijom i mentalnom zdravlju. Nakon što je u emisiji otkrila kako se udebljala od antidepresiva svoj je problem razotkrila javnosti. 'Naišla sam na jako veliku podršku, što od obitelji i prijatelja, što od nepoznatih ljudi koji su mi i nakon izlaska iz Života na vagi slali poruke, dijelili svoja iskustva sa mnom, tražili me savjete. Ja nisam liječnik, naravno da im nisam mogla dati savjete o lijekovima i detaljima, ali jako rado sam popričala s njima, te ih uputila dalje kome da se jave i kako da krenu s rješavanjem svog problema. Meni samoj je taj javni istup jako pomogao. Jer borila sam se s tim, a sada se više ne borim na isti način. Psihički problemi s kojima sam se suočavala danas su prošli, jer imam jako veliku podršku', kaže Matea za Net.hr.

Nakon izlaska iz emisije za Mateu je neko vrijeme bilo jako dobro, no pritisak i stres svakodnevice na nakon nekog ju je vremena opet vratio u probleme s emocionalnim prejedanjem. 'Vratila sam se u Petrinju nakon potresa i, iako mi je tamo bilo jako lijepo živjeti nisam imala društvenog života, osjećala sam se jako usamljeno. Zatvorila sam se u kući i u sebe. Onda sam se preselila u Zagreb, pronašla sam privatnog trenera, Petra Sabolčeca, koji mi je bio jako velika podrška na mom novom putu skidanja kilograma i suočavanja s emocionalnim prejedanjem. Skinula sam opet 23 kilograma i osjećam se super, magistrirala sam i sve ide na bolje.'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Matea Ilinčić

'Psihičko stanje je borba, ali svakim danom je bolje, ali sve to što sam prošla pomoglo mi je da postanem osoba kakva sam danas, to me učinilo jakom i borbenom. Život na vagi za mene je bio jedno jako značajno iskustvo, upoznala sam divne ljude, s trenerom Edom sam i danas u kontaktu. Zapravo imam osjećaj da se mogu javiti bilo kome od tih ljudi u slučaju da mi bilo što zatreba', priča nam Matea.

Osobama koje se poput nje bore s poremećajima prehrane u tišini svog doma Matea poručuje: ' Uvijek kad mi je bilo najgore ja bih govorila samoj sebi 'Matea sve će biti dobro, vjeruju u sebe'. Poručila bih im da se bore jer život je težak, ali je i lijep i treba ga znati iskoristiti. Neka potraže pomoć i neka vjeruju u sebe.'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO Roditelji oprez: 40 tisuća Hrvatsa pati od bulimije i anoreksije, evo kako prepoznati znakove