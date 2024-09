Samanta spasila Maju od ispadanja: 'Moja djevojčica mene treba zdravu i živu'

Završio je još jedan ciklus u "Životu na vagi", kojeg možete pratiti na RTL-u te na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji i to bez reklama.

Na vaganje su prvo došli parovi koji imaju određene prednosti - Antonija i Ivica koji imaju imunitet te Larisa i Tomislav koji su pobijedili u velikom izazovu te dobili tri kilograma prednosti na vagi, a imaju i rastući kilogram koji je sada narastao na dva kilograma prednosti, no ipak su odlučili da tu prednost još neće iskoristiti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Odlično se slažu

Ivica se potpuno opustio, kaže da su se svi bolje upoznali i da mu je Antonija odlična partnerica za koju primjećuje da joj se već sad bolje vide crte lica. Najviše mu nedostaje obitelj, a hrane ima sasvim dovoljno, nekad i previše.

„Očito smo se prilagodili već“, objasnio je i otkrio da mu se zasad najviše sviđa boks jer tako najbolje izbaci negativnu energiju. Antonija je kroz smijeh rekla da ne voli bicikl.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Polako ta ljubav počinje, ali ne obećavam puno“, nastavila je i otkrila se već sad bolje kreće, dulje stoji na nogama, a Larisa je dodala da opere posuđe bez pauze, počela se šminkati i stalno se smije.

Foto: RTL

Na prošlom vaganju Antonija je imala 208,4 kilograma, sada je izgubila četiri kilograma, što je 1,9% tjelesne mase. Ivica je prošli put imao 236,5 kilograma, sad je izgubio 4,9 kilograma, što je 2,1% tjelesne mase. Ukupno su izgubili 8,9 kilograma, što je 2% tjelesne mase.

Sjajan rezultat

„Kad izađem iz ovog projekta, bit ću jača nego ikad prije jer već sad vidim promjene na sebi“, rekla je Larisa, koja je prošli put imala 107,32 kilograma, sada je izgubila 3,4 kilograma, što je 3,2% tjelesne mase.

Tomo je posljednji put imao 158,6 kilograma, izgubio je 4,4 kilograma, što je 2,8% tjelesne mase. Ukupno su izgubili 7,8 kilograma, što je 2,9% tjelesne mase. Kada se rezultatu pribroji prednost od tri kilograma, to je 10,8 kilograma manje, odnosno, 4,1% tjelesne mase. Crnom timu ide sjajno, no Edo smatra kako se nikako ne bi trebali opustiti jer može se dogoditi i teži period.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Mora mirovati

Doktori su savjetovali Samanti mirovanje i nije smjela vježbati pa se nije nadala sjajnom rezultatu.

„Iskreno, u razgovoru s liječnicima, zabrinula sam se. Prvenstveno, ja sam mama i moja djevojčica mene treba zdravu i živu tako da tu već dolaze razne misli i odluke“, rekla je i dodala da je uvijek udovoljavala drugima, a i njezina je mama uvijek bila više posvećena njezinoj bolesnoj braći tako da ju nije i ona željela dodatno opterećivati svojim problemima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

„Svi joj želimo najbolje, ali ta promjena polazi od nje - mi smo tu kao podrška, a ona je ta koja mora aktivno sudjelovati u toj promjeni“, rekao je Edo.

Samanta je skinula četiri kilograma, a Davorka 2,8 kilograma, što je u 2,9% tjelesne mase, odnosno 2,1% tjelesne mase. Zajedno su izgubile su 6,8 kilograma, odnosno, 2,5% tjelesne mase.

Napisao pjesmu

Esmir je napisao Marijani pjesmu! Marijana je bila oduševljena i od dragosti je zagrlila i poljubila Esmira, koji je rekao da je umjetnik u duši jer radi s kamenom. Antonija je pohvalila da je procvjetao u 'Životu na vagi', a on je u šali rekao: „Počeo trenirati, počeo se družiti sa starim ljudima.“ Nastavio je u istom tonu i otkrio kako je naučio nešto i kuhati, misleći na čaj.

Na posljednjem vaganju Esmir je imao 146,6 kilograma, sad je izgubio 4,7 kilograma, što je 3,1% tjelesne mase dok je Antonio imao 143,6 kilograma, a skinuo je tek 2,7 kilograma, što je 1,8% tjelesne mase. Ukupno su izgubili 7,4 kilograma, što je 2,5% tjelesne mase.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

„Razočaran sam jako. Nisam se uopće nadao da će biti tako mali postotak“, iskren je bio Antonio, a Edo je rekao da je to rezultat njegova zalaganja i da mu je jednom zaspao na trening, i to na večernji!

Foto: RTL

Mariji je bilo teško cijeli ciklus bez partnerice, ali i dalje je sretna. „Divne sam ljude upoznala, jednostavno ne mogu da ne budem ovdje sretna, nekako sam se skroz promijenila“, rekla je i otkrila da nikad nije imala podršku kakvu sada ima, pa čak ni od obitelji. Tek je sad u pismu koje je dobila od mame kad je odlazila, pročitala njezino 'volim te', to joj nikad prije nije rekla i sretna je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ispričala tužnu priču

Alina kaže da je uvijek pretjerivala u svemu, pa tako i hrani, i da je teško biti pretilo dijete. Voljela je pjevati, ali ni to joj nisu dali zbog debljine - učitelj u petom razredu rekao joj je da je koncert otkazan iako je koristio njezin snimljeni glas, a glumila ju je druga djevojčica. Kad ga je pitala zašto, rekao joj da je ružna, debela, a pjevačica ne može biti odvratna i na pozornici u haljini s gomilom sala.

Ivicu je to jako pogodilo jer ima curicu njezinih godina pa je rekao: „To je sramota i maltretiranje djece!“

„Da me usto nisu kritizirali i u obitelji, možda bih bila malo sretnija“, rekla je i otkrila kako ju je mama vrijeđala i da joj je to donedavno zamjerala. Svi su bili pogođeni njezinom pričom jer znaju koliko je Alina imala teško djetinjstvo.

Foto: RTL

„Ona je prošla djetinjstvo kakvo stvarno nitko ne zaslužuje“, rekao je Edo kojeg je to jako pogodilo i ispričavao joj se zbog društva i svijeta u kojem živimo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prošli put Alina je imala 138 kilograma, sad je 3,8 izgubila kilograma, što je 2,8% tjelesne mase. Marija je je posljednji put imala 157,1 kilogram, skinula je četiri kilograma, što je 2,5% tjelesne mase. Ukupno su izgubile 7,8 kilograma, što je 2,6% tjelesne mase.

Nedostaje im obitelj

Mateo je i dalje je zabrinut kako je njegovoj supruzi samoj s troje djece i nadao se dobrom rezultatu. Na posljednjem vaganju imao je 184,9 kilograma, sad je izgubio 4,7 kilograma, što je 2,5% tjelesne mase. Antonio je i dalje bio najlošiji, ali bilo mu je drago zbog Matea jer zna koliko to njemu znači.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Nini jako nedostaje obitelj, ali se fokusirala na sebe dok je Igor komentirao kako vidi već neke pozitivne promjene na sebi. Prošli put Igor je imao 147,5 kilograma, sad je izgubio 5,1 kilogram, što je 3,5% tjelesne mase. Nina je na posljednjem vaganju imala 126,6 kilograma, izgubila je samo dva kilograma, što je 1,6% tjelesne mase. Zajedno su izgubili 7,1 kilogram, što je 2,6% tjelesne mase.

Foto: RTL

Edo je Nikolini još jednom zahvalio što je sa svima podijelila svoju tešku priču, koja je sigurno dala snagu mladim djevojkama koje su, nažalost, proživjele slično iskustvo. Nikolina je prošli put imala 156,1 kilogram, sad je skinula 2,8 kilograma, što je 1,8% tjelesne mase dok je Maja na posljednjem vaganju imala 104,2 kilograma, sad je skinula kilogram, što je 1% tjelesne mase. Ukupno su izgubile 3,8 kilograma, odnosno, 1,5% tjelesne mase.

Foto: RTL

Odlučila napustiti show

Maja je prihvatila da odlazi kući, veselila se obitelji, no Samanta je zbog svoje djevojčice odlučila napustiti show - to je bolje za nju bolje psihički i svoj će proces nastaviti vani, korak po korak. Treneri su se složili da za nju ovo okruženje nije ono što njoj trenutno treba, ali i da su sigurni da će vani napraviti sjajan rezultat.

Ostale je kandidate to rastužilo, ali su je podržali u njezinoj odluci. Davorka i Mateo postali su novi tim, a oboje misle da će to biti super jer se dobro slažu, no Davorki je bilo je teško što njezina partnerica odlazi jer su je baš zbližile. Potom se pozdravila s ostalim curama i otišla.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

U sljedećoj epizodi slijede još intenzivniji treninzi, a kandidate očekuje još jedno iznenađenje… Nove epizode "Života na vagi" gledajte od srijede do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Alina priznala da je lijena, a trenerica Mirna ne može vjerovati: 'Ti koja pričaš šest jezika?!'