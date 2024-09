Samanta iz 'Života na vagi' pala u nesvijest: 'Tijelo je reklo stop'

Počeo je novi tjedan u "Životu na vagi", borba se nastavlja bez Romana, a pred kandidatima su bili još intenzivniji treninzi.

"Jako se veselim jer sam im danas podignula letvicu, mislim da su spremni", rekla je Mirna. Tomo i Larisa šetali su prije treninga i Istrijanka je priznala da je umorna i da je boli koljeno od nesreće, kad ju je udario automobil i završila je s u komi s ozljedama. Edo je također krenuo s treningom koji malo dulje traje i ima više zadataka. Svi su komentirali kako je tempo jači, ali i da već sad mogu više.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

"Ne mislim stati, bilo to u showu ili vani - ne mislim stati s ovakvim načinom života i treninzima", odlučan je bio Igor dok je Mateo razmišljao koliko je bio sebičan i nije pomagao supruzi oko njihovo troje djece. Edo mu je otvoreno rekao da njegova supruga treba nekoga zdravog na koga se može osloniti, pogotovo zato što želi još djece. Davorku je mučilo hoće li moći izdržati u showu i bilo joj je lakše čim je to sve rekla Edi, koji ju je smirio time što joj je rekao da se to događa mnogima.

Marija je i dalje vrijedno odrađivala sve što joj se kaže, a kad ju je Mirna pitala otkud joj volja, bila je jasna: "Nisam tu došla da govorim 'ne'", rekla je i objasnila zašto je promijenila stav - prvi je put već s 11 godina držala dijetu, ali nikad nije bila ustrajna u tome.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Edo zabrinut za Samantu

Poslije treninga Nina se rasplakala jer joj nedostaje obitelj, a ostali su je tješili. "Još se mi svi adaptiramo. Šok je to i za psihu i tijelo. Dobro je da te emocije pustimo van", rekla je Samanta, a Edu je nju i Davorku pozvao na razgovor.

Foto: RTL

Edo je i dalje zabrinut što prvi put imaju osobu u "Životu na vagi" koja ima bulimiju, a započela je ovaj proces te ne bi volio da njezin fantastičan rezultat na prvom vaganju, kad je izgubila čak 11 kilograma, bude kontraproduktivan za nju.

"Stavljati sad isključivo naglasak na to koliko ćeš kilograma izgubiti na sljedećem vaganju je pogrešno", objašnjavao joj je trener, a Samanta otkrila da je ostali ispituju je li povraćala prije vaganja. Edi je to bilo očekivano, no objasnio joj je kako je najvažnije da ima podršku svih; nutricionistice, trenera i ostalih kandidata.

"To je ozbiljan problem kojim se treba baviti. Važno je za Samantu da krene na zdravi način u borbu s viškom kilograma i naučiti kako živjeti u ravnoteži sa sobom", naglasio je i dodao kako je Davorka prva kojoj se može obratiti ako nešto krene loše. "Fokus je na zdravlju, ne na kilogramima", još jednom je ponovio Edo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Antonija uspjela voziti bicikl

Mirna je odlučila riješiti "zavrzlamu" s timovima jer Larisa i Tomislav ne dijele kućicu, što im teško pada, Nina ne želi dijeliti isti prostor s Igorom, a Mateo ne voli biti sam tako da je on dobio Igora, a Nina je ostala sama. „Odgovara mi da se još malo fokusiram na sebe i neke svoje misli, da pokušam smiriti i razlučiti osjećaje pa ćemo vidjeti kako će dalje funkcionirati“, rekla je Nina, Mateu je bilo drago što neće biti sam dok Larisa smatra da je sad Nina u najboljoj poziciji.

Foto: RTL

Mirna i Ivica odradili su trening s fokuserima za boks, a Antonija je uspjela voziti bicikl! Nije bila presretna koliko joj je Edo odredio da treba voziti, ali nastavila je bez prigovaranja, a ubrzo joj se pridružila i Marija, što je jako razveselilo trenera. "Zadovoljstvo mi je raditi s vama", rekao im je Edo, a one su odlučile još malo ostati vježbati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Na jutarnjem treningu Samanta se onesvijestila i došla je hitna pomoć. "Tijelo je reklo stop. Želja i volja su jedno, ali tijelo je reklo drugo", rekla je, a Mirna objasnila da je ona kandidatkinja koju moraju usporavati i moliti da stane.

"Trči uzbrdo u šetnjama, daje puno više nego što njezino tijelo može izdržati i ta silna želja dovela je do iscrpljenosti i, nažalost, nezgode koja će je sad stopirati da sudjeluje u treninzima", nastavila je Mirna, a Samanta mora strogo mirovati 72 sata. "Tijelu treba odmora, a ona mu ga ne daje, čak i u pauzama - ona radi, i to ekstremno više nego što bi trebala", rekla je Mirna, nadajući se da će Samanta shvatiti kako je odmor jednako bitan kao i trening.

Psihologinja i Samanta razgovarale o bulimiji

Danas su kandidati imali mali izazov iz step aerobica; trebali su pratiti Mirnin tempo, a onaj tko uspije u tome - osvaja prednost u velikom izazovu. Prvi su iz igre ispali Mateo i Igor, zatim Larisa, Antonio, Esmir, Nikolina. Ostali su nekako uspijevali hvatati Mirnin ritam, no ne zadugo. Sljedeća je ispala Nina, potom Davorka, a na kraju su ostali Maja i Tomislav, koji je i pobijedio! "A Tomo kao da je baletan", zafrkavali su ga ostali, a on im je ponavljao kako im je rekao da je trenirao umjetničko klizanje.

Samantu su posjetile nutricionistica Martina i klinička psihologinja Anamarija koja radi s osobama koje imaju poremećaje u prehrani, koja ju je pohvalila što je priznala da ima bulimiju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

"Čim je izašla s tim u javnost, znači da jako pati i da je voljna nešto promijeniti, što je ogroman korak da se nešto napravi", rekla je psihologinja, a Samanta priznala da se osjeća sigurno jer je Martina stalno uz nju. Kao i treneri, objašnjavali su joj da je najbitnije zdravlje, da ne treba biti fokusirana samo na kilograme i da mora shvatiti kako njezino tijelo funkcionira. Samanta je priznala da ju je ponijelo vježbanje i da onda samo želi još, a sve ostalo što je muči, nasamo je otkrila psihologinji.

Natjecatelje očekuje veliki izazov, a tko će biti najspretniji i najizdržljiviji osvojiti čak tri kilograma prednosti na vaganju za svoj tim - doznajte u novoj epizodi "Života na vagi" u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije na televiziji na platformi Voyo!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Počinje nova sezona "Života na vagi": Prvi put na novoj lokaciji