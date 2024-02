Postoji nevjerojatno jednostavan trik rukovanja koji vam može pokazati stvarno stanje vašeg zdravlja, uključujući i jeste li u opasnosti od rane smrti, piše The Mirror.

Nitko od nas ne može vidjeti budućnost, čak ni medicinski stručnjaci, ali to ne znači da ne bismo svi trebali paziti na znakove da naše zdravlje nije u najboljem stanju ili da se nešto u našem tijelu nedavno promijenilo.

Iako nikada sa sigurnošću ne možete točno znati koliko ćete dugo živjeti, postoje određene stvari koje mogu ukazivati ​​na stvarno stanje vašeg zdravlja, uključujući imate li ozbiljno zdravstveno stanje koje bi moglo dovesti do prerane smrti.

Mnogi čimbenici dolaze u obzir kada se razmatra vjerojatnost rane smrti ili života do duboke starosti, a to uključuje kakav način života vodite i sve bolesti za koje ste genetski predisponirani. Postoji jedan nevjerojatno brz test koji možete napraviti, a mogao bi ukazati na to u kakvom je stanju vaše zdravlje.

Test uključuje jednostavno rukovanje s drugom osobom i dešifriranje koliko je jak vaš stisak jer slabost pri stisku može predvidjeti da ste u visokorizičnoj skupini za preranu smrt.

Znak nekih ozbiljnih zdravstvenih stanja

To je zato što slabost pri stisku može biti znak nekih ozbiljnih zdravstvenih stanja poput demencije i srčanih problema. O tome su provedena različita istraživanja koja su pokazala da možda postoji veza između onih koji imaju slabiji stisak u rukama i većeg rizika od rane smrti.

Kada je riječ o problemima sa srcem, slabost u rukama može pokazati da je nečije srce slabije i da ne pumpa krv tako učinkovito po tijelu. Kod starijih pacijenata s visokim krvnim tlakom, studija je pokazala da postoji veći rizik od "smrti iz svih razloga".

S druge strane, oni s jačim stiskom imali su manji rizik, a studija je pokazala da to sugerira "da funkcionalno vježbanje može poboljšati prognozu komorbiditeta". Slabost stiska također može biti znak opasnosti od srčanog i moždanog udara, pokazalo je drugo istraživanje, a to se čak može pratiti i kod ljudi u srednjim godinama.

Studija, objavljena u British Medical Journalu, usredotočena na više od 1,1 milijun sudionika, zaključila je da oni koji imaju slab stisak ruke u srednjim godinama imaju 20 posto veći rizik od smrti od bolesti srca i dišnog sustava te raka.

Slabost u rukama također je povezana s depresijom i kao rani pokazatelj demencije. Ovaj jednostavan test je besplatan te jednostavan način da pratite svoje cjelokupno zdravlje, pa bismo ga svi redovito trebali raditi.