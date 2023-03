"Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) krajem 2020. godine pokrenula je globalnu inicijativu za eliminaciju karcinoma vrata maternice, s implementacijom strategije koja objedinjuje tri intervencijske mjere do 2030. godine: cijepljenje bar 90 posto djevojaka u dobi do 15 godina HPV cjepivom, probir 70 posto žena HPV-testom do dobi od 35 godina i ponovno još jednom do dobi od 45 godina te liječenje bar 90 posto svih otkrivenih premalignih lezija i invazivnih karcinoma", stoji na stranicama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar".