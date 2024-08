Britanku skoro ubio zahvat za skidanje kilograma: 'Pitala sam se hoću li preživjeti'

Britanka iz Londona Alaina Shaw (33) koja je potrošila tisuće funti na operaciju mršavljenja, našla se u borbi za život nakon što je doživjela rijetku komplikaciju koja je uzrokovala da se balon za mršavljenje zaglavi u njezinim crijevima.

Za svojih 133 kilograma, Alaina je platila 4.500 funti za zahvat koji uključuje gutanje kapsule koja se napuhuje u želucu, smanjujući apetit. Balon bi trebao prirodno proći kroz tijelo bez potrebe za dodatnim zahvatom uklanjanja.

'Mogla sam umrijeti'

Međutim, bivšoj računovotkinji ipak nije išlo sve po planu. Za Daily Mail otkrila je da se osjećala kao da će umrijeti nakon što se balon zaglavio u njezinom crijevu.

"Nisam izgubila niti kilogram i mislila sam da ću umrijeti. Želim upozoriti ljude na opasnosti ovog zahvata”, rekla je.

Shaw je operaciju prošla u studenom prošle godine u lokalnoj privatnoj bolnici nakon što su joj liječnici rekli da bi mogla izgubiti do 20 posto tjelesne težine unutar četiri mjeseca.

Foto: Shutterstock

"To je trebalo biti privremeno rješenje - progutate ovu kapsulu, oni je napune fiziološkom otopinom, i provjere na rendgenu je li na mjestu“, ispričala je.

Bolovi su počeli odmah nakon što je balon umetnut.

"Imala sam puno bolova. Osjećala sam kao da je nešto strano u meni, ali uvjeravali su me da ću se uskoro osjećati bolje“, kazala je.

Zaglavio se u crijevima

Međutim, kako su tjedni prolazili, gospođa Shaw primijetila je da ne gubi na težini, a njezin apetit ostao je isti. Tada je odlučila je kontaktirati kliniku, no oni su je ignorirali.

"Nije izgledalo kao da se trude pomoći mi. Rekla sam im da je postalo smiješno, nisam gubila na težini, nisam izgubila niti kilogram“, otkrila je.

Nakon toga, zatražila je termin u klinici, ali tvrdi da su joj rekli kako nije preporučljivo raditi rendgen mladoj, zdravoj ženi. Nekoliko dana kasnije hitno je prevezena u bolnicu, doslovno urlajući od bolova.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

U bolnici su liječnici izveli laparoskopski zahvat i otkrili da se balon nije otopio, već je bio zaglavljen u crijevima.

"Završila sam u bolnici pitajući se hoću li preživjeti. Bila sam dva dana na intenzivnoj njezi, bila sam uplašena da ću umrijeti“, uznemireno je pričala. Nakon dva tjedna na intenzivnoj njezi otpuštena je iz bolnice, ali ostala je u neizvjesnosti jer je upravo dala otkaz kao voditeljica računa kako bi započela vlastiti posao šetanja pasa.

"To je bilo u najgore moguće vrijeme jer nisam mogla raditi osam tjedana, to me jako financijski pogodilo“, rekla je.

Tražila je povrat novca

Shaw sada pokušava dobiti puni povrat novca od klinike.

"Htjeli su mi vratiti 1.000 funti, a nisam izgubila na težini i mogla sam umrijeti“, istaknula je.

Prema NHS-u, općenito, operacija je vrlo siguran zahvat, iako, kao relativno nova operacija, dugoročni učinci još uvijek nisu poznati.

Foto: Shutterstock

Glasnogovornik proizvođača balona izjavio je kako su „sigurnost i učinkovitost“ balona „dobro utvrđeni“.

"Posvećeni smo suradnji s klinikama kako bismo osigurali da se svi problemi temeljito istraže i riješe u skladu s našom predanošću sigurnosti pacijenata", obranio je glasnogovornik proizvođača balona.

