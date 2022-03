Fibrilacija atrija (AF) je najčešći poremećaj nepravilnog rada srca, ali mnogi ljudi ne znaju da imaju to stanje. AF stanje srca koje uzrokuje nepravilan i često nenormalno brz otkucaj srca, što je važno uočiti jer može dovesti do smrtonosnog moždanog udara. Najjednostavniji način za provjeru stanja je praćenje pulsa, ali istraživanje biofarmaceutske tvrtke Bristol Myers Squibb otkrilo je da svaka peta osoba koja je u opasnosti od tog stanja zapravo ne zna kako to učiniti. Kada provjeravate puls koristite zapešće ili vrat i stavite kažiprst i srednji prst na unutarnju stranu zapešća ili sa strane vrata i osjetit ćete to. Zatim brojite broj otkucaja 30 sekundi, a zatim udvostručite taj broj da biste dobili broj otkucaja u minuti. Normalan broj otkucaja srca u mirovanju bit će između 60-100 otkucaja u minuti (bpm), a za osobe s AF to bi moglo biti čak 100 otkucaja u minuti. Oni koji su pod većim rizikom od ovog stanja uključuju one koji imaju genetski srčane bolesti. To može biti zato što već patite od problema poput visokog kolesterola ili ako imate obiteljsku povijest srčanih problema.