MALENI, ALI UBOJITI / 7 kukaca koji vas ugrizu i nakon toga polažu jaja ispod vaše kože: Ovo su znakovi da ste zaraženi

Postoji nekoliko kukaca koji se često hrane ljudskom krvlju prije nego polože jaja ispod kože. Često nema razloga za brigu, ali to može dovesti do infekcija opasnih po život, piše The Sun.