Mnogi od nas redovito jedu kruh za doručak ili neka peciva. Kruh se smatra dobrim izvorom energije jer je bogat ugljikohidratima koji povećavaju razinu energije nakon probave, piše Firstpost.

No, kruh je bogat kalorijama i sadrži vrlo malo hranjivih tvari. Stoga nije dobra ideja da on bude dio vašeg doručka.

Osim što je siromašan hranjivim tvarima, kruh također može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema, a evo koji su to.

Abnormalne razine šećera u krvi

Konzumacija kruha na prazan želudac može dovesti do povećanja razine šećera u krvi, što dovodi do opasnosti od dijabetesa tipa 2. Kruh, naime, ima visoki glikemijski indeks (GI) koji dovodi do visoke razine šećera u krvi.

Nadutost

Kruh je bogat natrijem, što može uzrokovati nadutost i druge probleme s probavom. Doručak bogat natrijem loš je za želudac jer je vrlo teško probavljiv. Stoga, nikada nemojte započinjati dan kriškom bijelog kruha.

Foto: Shutterstock

Zatvor

Kruh može uzrokovati zatvor i pražnjenje crijeva može postati bolno. Stoga ga izbjegavajte rano ujutro. Prvo pojedite nešto lagano, a zatim možete dodati pšenični kruh za doručak.

Može povećati osjećaj gladi

Bijeli kruh ima visoki glikemijski indeks (GI), što može povećati glad i dovesti do prejedanja. Također, trebate imati na umu da bijeli kruh ima visoki sadržaj ugljikohidrata u usporedbi sa smeđim kruhom.

Nije jako hranjiv

Za razliku od drugih namirnica, kruhu, posebno onom bijelom nedostaju hranjive tvari. Ne dobivate nikakva vlakna, pa čak ni ljekovitost žitarica ako ga jedete na prazan želudac.

