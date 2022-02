3.Ne trebate se sramiti bizarnih nametljivih misli: Jeste li ikada razmišljali o mački koja bi izbola vašu baku limunom? To je samo zato što je mozak programiran da bude čudan, ali nema nikakve veze s vama. Kada vidite lokvicu krvi u mesnici i pomislite da je poližete, to ne znači da imate fetiš krvi. To jednostavno znači da vaš mozak radi na najneprikladnijoj stvari koju može zamisliti, kao pozadinski program koji pretvara vašu maštu u film koji vam nije suđeno da gledate. Što se više usredotočite na nametljivo razmišljanje i pokušavate potisnuti takve misli, veća je vjerojatnost da će postati uobičajene. Stoga kad sljedeći put budete razmišljali o tome da susjedu gurnete dok rola, samo uživajte u činjenici da to sigurno nećete učiniti, a ne morate se ni sramiti što mislite na to.