5. Više vremena je potrebno za stvoriti nokat nego bebu: Ljudska trudnoća traje 38 do 40 tjedana. Ako bi ženi otpao nokat na nozi istog dana kada je zatrudnjela, ona bi još uvijek čekala da izraste i nakon što rodi dijete. Iako ne rastu svima nokti na nogama jednakom brzinom, ponovni rast jednog može potrajati i do 18 mjeseci. To također ovisi i o kojem je nožnom prstu riječ - brže raste na malom prstu nego na palcu. Nokti na nogama sastoje se od keratina, koji je temelj za kosu i nokte (kao i životinjska kopita, rogove i kandže). Iako ljudi imaju i nokte na nogama i rukama, potrebno je dva ili tri puta duže da izrastu oni na nogama. Znanstvenici nisu sasvim sigurni zašto, ali teoretiziraju da to ima veze s različitim korištenjem i protokom krvi u rukama i stopalima.