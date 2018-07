OSLIJEPILA ZBOG MASKARE: Nesretnu je ženu samo jedan propust koštao vida

Dijagnosticirana joj je ozbiljna infekcija, nastala zbog stare šminke kojoj je istekao rok trajanja

Jedna baka tvrdi kako je oslijepila nakon što je upotrijebila 20 godina staru maskaru. Australka Shirley Potter (50) stavila je proizvod na trepavice uoči izlaska sa svojim kćerima. Jutro nakon, suprug joj je rekao kako su joj oči crvene i upaljene. Premda je rođena s defektom u lijevom oku, zbog čega na nj nikad nije vidjela niti ga je osjećala, toga je dana počela osjećati nesnosnu bol u oba oka i odmah je znala kako nešto nije u redu.

Mjeseci su prolazili i činilo joj se da sve slabije vidi. Nakon brojnih pregleda oftalmologa, dijagnosticirana joj je ozbiljna infekcija, za koju su liječnici kazali da je nastala zbog stare šminke kojoj je istekao rok trajanja. Danas je nesretna žena službeno slijepa, a očekuje se da će unutar sljedeće tri godine u potpunosti izgubiti vid, prenosi Independent.

Stručnjaci sada upozoravaju ljude da pomnije prate rok trajanja proizvoda za uljepšavanje. “Opće je pravilo da proizvodi koje primjenjujete na područje oko očiju traju od tri do šest mjeseci”, izjavila je za Yahoo urednica mode i ljepote u magazinu New Idea. “Pudere i slične preparate možete čuvati od godine dana do 18 mjeseci, ruževe i olovke za usne od dvije do tri godine, dok su proizvodi za njegu kože poput gelova za umivanje sigurni za uporabu do godine dana nakon otvaranja”, objasnila je Sally Nolan.