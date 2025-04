Kako je 'nečisti zec' postao glavni junak Uskrsa? Simbol koji skriva zanimljivu priču

Uskrs, najveći, kršćanski blagdan slavi uskrsnuće Isusa Krista. Kako je onda, "glavni" lik cijele priče postao zeko? Od svih životinja koje se spominju u Bibliji kao simbol Boga, poput jagnjeta, kud je baš zec (ili češće kunić) postao simbol blagdana uskrsnuća.

Istražili smo zašto je zec jedan od simbola Uskrsa.

Spominje se u nimalo laskavom okruženju

Doduše, nije da se zec uopće ne spominje u Bibliji. ''I pitomi zec, jer preživa, ali nema papke razdvojene; nečist da vam je", piše u Levitskom zakoniku 11:6, zajedno s popisom ostalih životinja koje Sveto pismo smatra nečistima.

Neki etnolozi su sve pripisivali germanskoj božici plodnosti Esteri (Osteri), no simbolika kunića i zeca ujedno je i kršćanska i to zbog detalja kojega danas baš nitko ne povezuje s ovim životinjama. No ova se božica plodnosti pojavljuje u raznim mitologijama i predajama, kao i njezina povezanost s nazivom Uskrsa.

Personifikcija izlazećeg sunca i ponovnog rođenja

Poveznica uskrsnog zeca i drevnog anglosaksonskog mita o božici plodnosti Ostara, po kojoj je Uskrs dobio i naziv u engleskom jeziku, relativno je jednostavna.

Ostara je personifikacija izlazećeg sunca, povezana je s proljećem i smatra se boginjom plodnosti. Ona je prijateljica sve djece i kako bi ih zabavila, promijenila je svog ljubimca pticu u zeca. Ovaj zec je iznio jaja jarke boje, koja je božica darivala djeci. Iz njezina imena i obreda proizlaze neki običaju za blagdan Uskrsa. U svojoj knjizi Deutsche Mythologie iz 1835., Jacob Grimm navodi da je ''Uskrsni zec nerazumljiv, ali vjerojatno je zec bila sveta životinja Ostare... Ostara, čini se da je Eástre bilo božanstvo blistave zore, izrastanja svjetla, spektakl koji donosi radost i blagoslov, čije se značenje može lako prilagoditi danom uskrsnuća kršćanskog Boga.''

Mit o Ostari je, dakle, postao popularna teorija za objašnjavanje uskrsnog zeca – iako je sporna. Bilo kako bilo, čini se da je povezanost zeca i Ostare započela s učenjakom iz 8. stoljeća Časnim Bedom u njegovom djelu Računanje vremena. Bede je rekao da naša riječ "Uskrs" potječe od "Eostre" (druga verzija imena "Ostara"). Međutim, nema drugih povijesnih dokaza koji bi potkrijepili njegovu izjavu.

Zagonetni simbol tri zeca

Simbolika bijelog zeca i kunića česta je u kršćanskoj umjetnosti, a redovito se povezuje s ponovnim rođenjem i uskrsnućem i nema baš nikakve veze s germanskom božicom. Simbol kruga od tri zeca spojena njihovim ušima pronađen je u brojnim crkvama, ali i daleko šire, pa čak i u Kini.

Zečevi i kunići također se stoljećima povezuju s Marijom, bogorodicom. Njihova povezanost s djevičanskim rođenjem proizlazi iz činjenice da su zečevi, koji se često pogrešno miješaju sa kunićima, u stanju proizvesti drugo leglo odmah nakon što su okotili prvo.

Bogorodica drži zeca

Koliko je bilo rašireno vjerovanje da zečevi, danas simbol seksualnosti, mogu djevičanski zanijeti najbolje pokazuje zašto je bijeli kunić postao obilježje Bogorodice.

Tizianova slika Madonna prikazuje ovaj odnos. Marija drži zeca u prvom planu, što označava i njezino djevičanstvo i plodnost. Zec je bijel kako bi prenio njezinu čistoću i nevinost.

Istodobno reputacija zečeva po plodnosti također je značila da su se stoljećima koristili kao simbol plodnosti i da su postali povezani s proljećem.

Već od 16 stoljeća zeko dijeli jaja

Iako nije točno jasno kada su se Osterin kunić i Marijin zec postali uskrsni zeko, najranije spominjanje uskrsnog zeca koji nosi jaja može se naći u njemačkom tekstu iz kasnog 16. stoljeća (1572.). ''Ne brinite ako vam uskrsni zec pobjegne; ako nam nedostaju njegova jaja, skuhat ćemo gnijezdo'', stoji u tekstu. Stoljeće kasnije, njemački tekst još jednom spominje uskrsnog zeca, opisujući ga kao ''staru bajku'' i sugerirajući da je priča postojala neko vrijeme prije nego što je knjiga napisana.

U 18. stoljeću njemački su imigranti ponijeli običaj uskrsnog zeca sa sobom u Sjedinjene Države, a do kraja 19. stoljeća slastičarnice su prodavale bombone u obliku zeca, prototipove čokoladnih zečića koje imamo danas.

Dakle, bez obzira na to jesu li zečevi nečisti, simboli plodne seksualne aktivnosti ili ikone djevičanstva, zagonetni uskrsni zeko vjerojatno će ostati središnji dio uskrsnih proslava. Odakle potječe ta poveznica vjerojatno će ostati misterij. Barem za sada.

