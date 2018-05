ZAŠTO NAM KOSA SIJEDI: Prema znanstvenicima, razlog nije ono što mislite

Mnogi počnu primjećivati sijede u kosi kada navrše tridesetu.

Priče da vam kosa sijedi zbog stresa nemaju veze sa stvarnošću. Dok je istina da nam stres škodi, netočno je da će zbog njega kosa brže posijediti, piše Mirror.

Odgovor na pitanje zašto kosa postaje sijeda nalazi se u pigmentima u stanicama kose. Oni odlučuju o boji, a s vremenom posive. Većina nas počne primjećivati prve sijede negdje na prijelazu u tridesete. Opće je pravilo da će do pedesete polovica stanovništva izgubiti boju u 50 posto svoje kose.

U prosjeku, muškarci sijede više no žene, a proces pogađa bijelce češće nego pripadnike crne i žute rase. No zašto se to događa? Kao prvo, moramo razumijeti kako kosa dobija svoju boju.

Što stvara boju kose?

U kosi se nalaze stanice po imenu melanociti koje stvaraju pigmente dok urastaju u vlakna kose. Postoje dva tipa melanina – eumelanin i feomelanin. Prvi proizvodi crne i smeđe a drugi crvene i žute pigmente. Omjer tih pigmenata određuje da li će osoba imati crnu, smeđu, plavu ili crvenu kosu.

Kako strarimo, sposobnost melanocita da nastavi proizvoditi pigmente slabi. To je zato što je rast kose cikličan. Rastuća faza traje između tri i pet godina, nakon ćega se folikule iskljuće na oko tri mjeseca kako bi se odmorile i prepremile za daljnji rast kose. Taj se ciklus konstantno ponavlja, a nakon nekog vremena naš organizam više nije tako dobar u proizvodnji nove kose.

“Znanstvenicima je već dugo poznato da kako bi spriječili da kosa posijedi trebaju ili produžiti život melanocita u korijenu dlake, tako da ga zaštite od ozljede, ili proširiti rezervoar malanocitskih matičnih stanica koji se nalazi u gornjem području folikule kose tako da se izgubljene pigmentne stanice nastave izmjenjivati”, objasnio je Rodney Sinclair, profesor dermatologije u bolnici Epworth na Sveučilištu u Melbourneu.

Ima li ‘lijeka’?

Kao i u slučaju ćelavosti, znanstvenici nastavljaju isprobavati načine na koje bi mogli spriječiti sijedenje kose.

Tako tim znanstvenika u Francuskoj radi na spriječavanju oštećivanja melanocita na kraju svakog ciklusa rasta kose. Pokušavaju koristiti poseban enzim kako bi zaštitili stanice od oštećenja. Ako se pokaže uspješnim, postupak bi mogao rezultirati novim proizvodima koji bi se pobrinuli da vam uvojci zadrže boju još dugo godina.