Anonimni Hrvat je na hrvatskoj inačici Reddita podijelio s korisnicima što se odvijalo jutros u zagrebačkom tramvaju: "Društveni eksperiment u jutarnjem tramvaju. Na podu se nalazi novčanica od 20 kn. Zadnjih 10-ak stanica se nitko nije spustio podignuti, a svi su ju škicnuli. Neću niti ja jer me previše zanima tko će to biti. Umirovljenik, student ili neko treći."

Ljude je strah

"Danas svaka baba i klošar imaju HD kameru pa je ljude strah i prdnuti u javnosti jer odmah završiš na lokalnom portalu", rekao je jedan muškarac svoje mišljenje, na što se drugi nadovezao: "Pare se pokupe i onda se glasno kaže 'Za sreću'. Tako nisi klošar i sirotinja, nego samo simpatično praznovjeran."

Jedan Zagrepčanin je dodao: "Inflacija, ne isplati se sagnuti po 20 kn", a drugi je dodao: "Dok dođe do džepa, već su izgubile na vrijednosti."

Većina bi uzela novčanicu

Javio se jedan student: "Bez beda bih je uzeo, student sam."

Zagrepčanin je rekao: "Uzeo bih je, ne bih ni trepnuo. Još bih gurnuo ljude okolo da mi se lakše sagnuti", na što se drugi nadovezao: "Dok se saginješ, lagano uzvikneš:'Oho! past će burek danas.'"

Još se nekomu jeo burek za te novce: "Uzeo bih i uskliknuo 'Taman za burek!'"

"Ne znam ja u kojem si ti paralelnom svemiru, ja da sam ušao u taj tramvaj i vidio 20 kn na podu, odmah bih skočio po njih. Nije čak ni do 20 kn, nego free money pa bilo to kunu, 20 kn ili 200 kn", rekao je jedan muškarac.

Kako bi većina napravila: "Pfff, stari moj, da sam ja bio u tramvaju, ti bi slikao prazan pod, dok ti mob izvadiš, ja sam već pokupio, a vrlo vjerojatno i potrošio tu lovu."

"Ja bih ju podigel pa pital jel ju možda netko 'zgubio. Tako se to ljudski rješava", rekao je Zagorac, a drugi mu je odgovorio: "Ja bih ti se javio, tapšući se po džepu da je moja, hvala."

"Kaj misliš eksperimenta. Ja bih to uzela bez problema pa ti onda analiziraj. Nego, neobična stvar mi se dogodila prošli vikend. Dva dečka ispred Mlinara, jedan vadi novce i ispadne mu kuna, nije skužio i otišao u dućan. Ovaj koji je ostao vani je zujio, kažem mu da je njegovom prijatelju ispala kuna, on pokupi. I 15 min kasnije ja na nekom drugom ulazu vidim kunu na podu. Kaj to nije čudno? Nju sam pokupila i čuvam ju", ispričala je svoje iskustvo jedna žena.

Nastavak scenarija

Muškarac koji je objavio taj post je kasnije ispričao o nastavku priče: "Također bih želio istaknuti kako je riječ o tramvaju broj 11, iz smjera Dupca. Ljude iz Dubrave nazivaju kriminalcima, a sad se vidi da mi ne diramo tuđe novce. Ovaj lik pored novčanice (s ananas čarapama) se premjestio s drugog dijela tramvaja do ovdje pored novčanice, ali ju ne dira. Izrazito sumnjivo ponašanje."

"Lol, sad se vidi da ne diramo tuđe novce. Ljudi ne nazivaju sve ljude iz Dubrave kriminalcima, ali ovo ne znači ništa osim da njih par koji su bili tamo nisu htjeli uzeti novčanicu i to ne zato jer nisu kriminalci, već vrlo vjerojatno zato što ih brinu tuđa mišljenja. Ovo ne mijenja činjenicu da su u Dubravi pune garaže maznutih bicikala i jedna od najviših stopa kriminala u Zagrebu i šire. Ne razumijem kako na ijedan način ovo dokazuje da bilo tko (ne samo iz Dubrave) nije kriminalac", uzvratio mu je jedan muškarac.

Tko je uzeo novčanicu

"Jesu pare još u tramvaju?", pitao je jedan, na što mu je autor priče odgovorio: "Jesu, ali lik stoji na njima. Nije zabavno kad drugi ne vide."

"Dobro sad, je li ju uzeo lik s ananas čarapama koji je stajao na njoj ili netko drugi? Ovo je bolji krimić od Agathe Christie", zapitao se drugi, a voditelj eksperimenta mu je odgovorio: "Stao je na novčanicu, kao slučajno. Uzeo ju je prije izlaska iz tramvaja na sneaky način. Riječ je o nekoj umjetničkoj duši s kapom. Bio mi je sumnjiv od početka sa svojim premještanjem. Stajao je na novčanici jedno 10 minuta, strpljivo čekao svoju stanicu. Onda pokupio i izašao. Strateški je to odigrao moram mu priznati."

"Taj si je trebao uzeti novce i kupiti si par jednobojnih čarapa, a ove vrtićke s voćkama onda imati po doma", zaključio je treći.

Ponavljanje eksperimenta

"Možeš mi reći lokaciju sljedećeg eksperimeta ako ga namjeravaš ponoviti", upitao ga je na kraju jedan muškarac.