Neki od najpoznatijih hrvatskih chefova predstavili su u utorak, na Fooling Around by Fuliranje, adventskom događanju koje ima i humanitarni karakter, svoju ovogodišnju gastro ponudu, jela koja spajaju visoku kuhinju i uličnu hranu.

Uz bogati glazbeni program koji će se na terasi Oleander hotela Esplanade održavati do kraja godine u fokusu su 'jela s potpisom' koja uobičajenu ponudu adventskog 'street fooda' podižu na višu razinu.

Bogata ponuda

Među njima su prženi repovi crvenih kozica u kadaifu s kimchijem i kremom od batata, vegetarijanske sarmice u ljubičastom kupusu, bečki odrezak s gelom od brusnica i limunom u sendviču, Surf & Turf burger u kombinaciji mljevene junetine i salate od jastoga, “Crispy COD balls“, bread and butter pudding s lješnjacima i čokoladom, Esplanadine legendarne štrukle.

Vruće napitke poput gina s dodatkom đumbira i meda, božićnog punča s okusima cimeta i ruma te interesantnog šumskog koktela s dodatkom bundeve, kestena i vrganja pripremio je koktel majstor Vjenceslav Madić 'Kishoni'.

Svoje delicije na toj lokaciji nude The Meat by Nenad Komes, Institut za kobasice by Mate Janković, Balon, Taika, ResTAČ, Beg’s Plant Based Street Food, Gingle Bells, Rakijarnica, Esplanade Zagreb (nagrađivane Ana Grgić i Mirjana Špoljar) te Nebo by Deni Srdoč StreetStyle, chefa koji ima dvije Michelinove zvjezdice u dva restorana.

Događaj ima i humanitarni dio

Događaj ima i humanitarni dio - Zaklada Marin Čilić, u suradnji sa Samsungom, prikuplja sredstva za stipendije mladim sportašima i klasičnim glazbenicima, za nabavu sportske i glazbene opreme i odlaske na natjecanja. Donatori će dobiti kuglice s lopticama koje su potpisali vrhunski hrvatski sportaši.

Kupnjom adventske kobasice na štandu Res TAČ posjetitelji sudjeluju u akciji “Božić svima”, čime osiguravaju topli obrok za potrebite na Božić u suradnji s pučkim kuhinjama i Podravkom.

Fuliranje, čije se prvo izdanje održalo u Tomićevoj, ove je godine smješteno na dvije lokacije - na terasi Oleander hotela Esplanade, kao Fooling Around i na Strossmayerovu trgu.

Na terasi Oleander mogu se gledati utakmice hrvatske nogometne reprezentacije, a najavljeni su i nastupi DJ-eva, modna revija, koncerti Vatre i Ljetnog kina za doček Nove godine, nedjeljna prijepodneva za djecu te koncert Queen Real Tributea ,kojim će se 8. prosinca proslaviti 11. rođendan Fuliranja.