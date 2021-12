1. Krist se rodio 25. prosinca: Često ponavljani narativ kako je kršćanstvo širenjem uzimalo i poganske rituale te ih odjenulo u kršćansko ruho samo je djelomično točno. Točnije bi bilo reći da je kršćanstvo popustilo i pristalo na kompromis tek nakon duge i žestoke borbe, a to osobito vrijedi za Božić. Kršćanstvo je postojalo stotinama godina prije nego je ikome uopće palo na pamet slaviti Kristovo rođenje. Štoviše, rani kršćani su slavljenje bilo čijeg rođendana smatrali u najmanju ruku neumjesnim. Tek 200. godine prvi puta se spominje u datum rođenja Isusa Krista u spisima iz Egipta koji ga smještaju 20 svibnja. Datum 25. prosinca prvi puta se spominje sredinom četvrtog stoljeća, ne slučajno u Rimu. To svakako ide u prilog teoriji da je Božić zamijenio poganski blagdan. U četvrtom stoljeću prestaju progoni kršćana u Rimskom carstvu, ubrzo ono počinju progoniti druge, no praksa slavljenja zimskog solsticija ostaje. A zašto onda 25. prosinca a ne 21. ? Ovisi koga pitate. Kršćanska argumentacija bila je jednostavna , Dok se od 1854. blagdan začeća Marije slavi 8. prosinca, rani kršćani vjerovali su kako je Isus je začet istog dana kada je i raspet, što je po tadašnjem kalendaru padalo 25. ožujka. Doda li se na to devet mjeseci – Kristovo rođenje pada 25. prosinca.