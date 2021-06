Women Techmakers Croatia organizira dvodnevno online događanje, radionicu i panel na temu Sindroma varalice.

"Ovaj program vodim već četiri godine i organizirali smo pregršt radionica, panela i razno raznih evenata. Uz organizaciju svega toga radim i kao IT menadžerka u Dotmetricsu (Ipsos Mori) i mentoriram. Poslovno iskustvo me motiviralo da organiziram ovako psihološki intenzivan event jer najčešće me ljudi pitaju odkud početi, koju ulogu izabrati za školovanje", rekla nam je Tina Fišić, ambasadorica Googleovog programa Women Techmakers za Hrvatsku.

'Potrebno je samopouzdanje'

Ovo dvodnevno događanje istražuje što je sindrom varalice ili fenomen varalice, kako se on pojavljuje i koliki bi utjecaj mogao imati na vas. Događanje nudi praktične uvide i tehnike te pruža prostor za razmišljanje o tome kako ga možete uočiti i što možete učiniti kako biste upravljali takvom emocijom, bilo da tek birate čime biste se bavili u životu ili ako ste profesionalac koji razmišlja o promijeni karijere ili napretku.

"Kroz karijeru događa se da developeri žele postat menadžeri, menadžeri žele postati developeri i non-IT ljudi koji žele zakoračiti u ovu našu popularnu branšu. Za svaki taj korak potrebno je samopouzdanje i fokusiran, kontinuiran rad na sebi i na vještinama koje želiš apsorbirati", kaže Tina.

Poznati ljudi na radionici i panelu

Program Women Techmakers Croatia prvi je u Hrvatskoj dobio čast organizirati događanje koji je dio Google I/O Extended, globalne serije evenata, koje prate glavnu Googleovu konferenciju ‘Google I/O’.

Radionica će biti na engleskom jeziku, a panel rasprava na hrvatskome. Radionicu će voditi Laura Cincera iz Googlea. Bila je govornica i organizatorica TEDx-a, a njezin rad prepoznat je nagradom Forbes 30 do 30 godina.

Dan nakon radionice na panel dolaze Sara Tilly iz Infobipa, Vladimir Tomislav Katušić iz Develora te Mateja Bartolović iz Cinnamon agencije.

Sve informacije o događaju možete pronaći putem službeneMeetupstranice, a za više informacija o ovogodišnjem I/O događaju također preporučujemo službene stranice.