Popularna rasprava razvila se ovih dana na Redditu. Jedan je korisnik pokrenuo rapravu naziva "Jeste li vi iz Zagreba normalni?". Referirao se, dakako, na visoke cijene stanova u glavnom gradu Lijepe Naše.

Korisnik je raspravu otvorio sljedećim komentarom: "Stanovi, rupe, rupetine na brdima prodajete za 150 000+ eura? Još gore rupetine po 40m2 od Trešnjevke do Donje Dubrave, odokativno prosjek 250 000 eura? Ajde da su vile, kad ono rupa za grob. A tek pokradeni stanovi u centru od strane Jugoslavena! Banda se pravo obogatila. Jesam, živio sam pod kamenom, načuo sam da je gadno, no da je ovako gadno nisam očekivao. Najam? Nek' je plaća 7000 kuna, na stan ode pola. Živiš kao pas. Posla van Zagreba nema bez političke veze. Edit: Da, za javni sektor u Zagrebu treba veza u SDP-u ili Možemo, no ja pričam za privatni sektor", napisao je.

Velika većina komentatora u startu se odmah složila te počela opisivati svoja iskustva. Jedan je mladić priznao kako se zbog novonastale situacije sprema iseliti iz Hrvatske.

"Žalosno što cu i ja za onima što su otišli van trbuhom za kruhom. Volim Hrvatsku i dao bih sve da mogu ostati ovdje, ali ovakav nacin življenja, odnosno preživljavanje, jednostavno ne mogu više", otvoreno je rekao drugi Redditovac.

Ipak, oglasili su se i oni koji smatraju kao ni vani trava nije zelenija.

"Ne kužim baš. Kaj misle ljudi kako se vani živi? Pa svi imaju cimere i živis 20km od mjesta na kojem radiš. Ne znam nikog, osim onih koji rade u IT-u da je bajno. Lakše ćes dobiti posao, ali isto odlazi 60% plaće na stan i ostatak na hranu. Nemaš se pretjerano gdje snaći, naručiti lilogram krumpira od tetke i bake. Radiš devet pravih sati s pauzom od pola sata i ne ideš s ekipom u kafić", odgovorila je korisnica.

Na taj joj je komentar mladić odgovorio kako još nije otišao, ali planira najesen.

"Nemam pojma, nisam još otišao, ali najesen ću. Ono rodbine što mi je otišlo u inozemstvo u posljednjih par godina (uglavnom u Njemačku i Austriju) tvrdi da je znanto bolje nego kući. Naravno da se nitko ne misli vraćati još dugo. Možda jest anegdotalno, ali nitko od njih ne živi s cimerima. Osim jednog koji je inžinjer, ostali rade majstorske poslove ili čistu fizikaliju na građevini. Svima ode manji postotak plaće na stanarinu nego što im je odlazio dok su živjeli u Srbiji, dok s onim ostatkom od plaće mogu neusporedivo više kupiti. Uostalom, svaki parametar koji se normira na kupovnu moć, bilo da je GDP PPP ili plače normirane na kupovnu moć, duplo je veći po Njemačkoj, Austriji i Skandinaviji nego što je ovdje", rekao je.

Jedna mu je korisnica odgovorila kako nema puno izbora.

"Iznajmljuj ili diži bolesni kredit. Da, us**** je, ali što duže čekas, to će te jos više opalit po džepu. Nema pomoći. Snađi se, druže", napisala mu je te vrlo brzo dobila repliku.

"Netočno, cijene nekretnina će uskoro krenuti padati jer rastu kamatne stope odnosno cijena novca, a vjerojatno ulazimo i u recesiju. Sad je vjerojatno najgore vrijeme za kupiti nekretninu", napisao je jedan Redditovac.

Sarkastičan komentar uputio je još jedan Redditovac.

"Ja ne znam o čemu vi pričate. Pa meni je baš super kad mi cijela plaća ode na stan i režije pa ne mogu jest na kraju mjeseca. Trebalo bi još malo cijene dići i plaće spustiti da ne mogu jesti cijeli mjesec", napisao je.

Cijelu raspravu pročitajte na poveznici.