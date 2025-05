Neobičan sastojak koji pomaže imunološkom sustavu: Evo kako djeluje ovo 'tekuće zlato'

Sve su popularniji alternativni načini dizanja imunološkog sustava - od razno raznih dodataka prehrani do u potpunosti prilagođenom jelovniku. Iako imunitet zdrave osobe funkcionira točno kako bi trebao, imunokompromitirane osobe i dalje traže potencijalna rješenja, pa su tako ovi svjetski trendovi su došli i u Hrvatsku. Jedno takvo rješenje je i konzumacija goveđeg kolostruma koji prema nekim istraživanjima ojačava imunitet, pomaže zdravlju crijeva, a posebno je koristan sportašima.

Istražili smo što je kolostrum i što točno radi našem organizmu.

Što je kolostrum?

Prvo mlijeko koje se izlučuje nakon poroda naziva se kolostrum. Riječ je o gustoj, žućkastoj tekućini iznimno bogatoj aminokiselinama, vitaminima, mineralima i antitijelima, u koncentracijama savršeno prilagođenima potrebama novorođenčeta. Tijekom prvih nekoliko dana života, upravo putem kolostruma dijete dobiva važnu imunološku zaštitu, jer se njime prenose antitijela koja je majčin organizam razvio tijekom života. Nakon nekoliko dana, kolostrum se postupno zamjenjuje zrelim majčinim mlijekom, prilagođenim daljnjem rastu i razvoju djeteta.

Kako izgleda kolostrum?

Za razliku od mlijeka u ostatku perioda dojenja, kolostrum je puno gušći i bojom više žut. Točan izgled se razlikuje od kolostruma do kolostruma, no ponekad zna biti i narančaste boje, gotovo poput žumanjka. Uz to, ponekad zna imati i manje tragove krvo, no to je sasvim normalno. Zvan i "tekuće zlato", ovo mlijeko u maloj količini sadrži visoke količine proteina, a jako niske količine šećera i masnoća. Baš zato je odlično za novorođenčad koja u tih prvih par dana tek uče sisati.

Djelovanje kolostruma

Kod novorođenčadi, kolostrum radi mnogo toga. Bogat je antitijelima, posebno imunoglobulinom A (IgA), koji štiti sluznice u nosu, grlu i crijevima bebe od štetnih mikroorganizama. Osim toga, kolostrum sadrži leukocite (bijele krvne stanice), faktore rasta, enzime i vitamine koji pomažu u razvoju imunološkog sustava i crijevne flore. Također ima blagi laksativni učinak, koji pomaže novorođenčetu izbaciti mekonij (prvu stolicu) i smanjuje rizik od žutice. Ukratko, kolostrum djeluje kao prvo prirodno "cjepivo" i snažna nutritivna podrška koja pomaže bebi da se prilagodi životu izvan maternice.

U tijelu odraslog čovjeka slične učinke može imati goveđi kolostrum kojem se sve veći broj ljudi okreće. Istraživanja pokazuju da konzumacija kolostruma može pomoći u ublažavanju simptoma gastrointestinalnih bolesti poput kolitisa, proljeva i sindroma iritabilnog crijeva, zahvaljujući njegovim protuupalnim i zaštitnim svojstvima. Također, njegovi sastojci poput laktoferina imaju antibakterijska i antivirusna svojstva, što može biti korisno u borbi protiv različitih infekcija.

Goveđi kolostrum

Baš poput ljudi, i krave, ali i drugi sisavci, proizvode kolostrum. A kako velik dio ljudi već prije kravlje mlijeko, mliječna industrija se okrenula i goveđem kolostrumu. Može se uzeti u veoma specifičnom periodu vremena, pa je samim time i poprilično rijedak. Kolostrum kao dodatci prehrani dolaze u obliku praha, kapsula ili tekućine, a dnevno se preporučuje 500 mg–1 g kolostruma.

„Osobe s oslabljenim imunološkim sustavom možda bi imale koristi od dodataka kolostruma, jer bi im mogli pomoći u borbi protiv infekcija i jačanju imunološkog odgovora“, izjavila je Lisa Young, doktorica znanosti i nutricionistica, izvanredna profesorica nutricionizma na NYU-u za Health.

Kolostrum je na glasu kao podrška imunitetu, probavi i oporavku kod sportaša, ali dokazi su mješoviti. Neka istraživanja pokazuju da može smanjiti respiratorne infekcije kod vrhunskih sportaša i pomoći kod proljeva (npr. putnički ili HIV-inducirani proljev). Također se ispituje njegov utjecaj na zdravlje crijeva, gdje bi mogao ojačati crijevnu stijenku i smanjiti simptome kod osoba s celijakijom ili kolitisom.

No s druge strane, studija iz 2020. godine na sportašima otkrila je da uzimanje 10–25 g kolostruma dnevno nije značajno poboljšalo pokazatelje imuniteta, iako su doze bile znatno veće od komercijalno preporučenih (500 mg–1 g dnevno). Kod starijih osoba s oslabljenim imunitetom, studija iz 2014. pokazala je da kolostrum može povećati aktivnost "prirodnih ubojica" (stanica imunološkog sustava), no nije jasno koliko je to korisno za stvarnu zaštitu od infekcija.

