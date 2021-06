Tim australskih znanstvenika u nizinskom je dijelu prašuma Nove Gvineje otkrio znatiželjnu 'čokoladnu žabu'. Riječ je o vrsti koja, za razliku od one koja preferira kopnena staništa, živi na drveću i poznata je po zelenoj boje kože, no ovu su, zbog specifične smeđe boje nazvali 'čokoladnom'.

"Najsličniji poznati rođak ove vrste žabe (Litoria mira) je australska zelena žaba.

Dvije vrste Izgledaju vrlo slično, no jedna je zelene boje, a ova novootkrivena vrsta je čokoladne boje", rekao je Paul Oliver iz Centra za globalno zdravlje i sigurnost hrane, koji je otkriće opisao u koautorskom radu objavljenom u stručnome časopisu Australian Journal of Zoology. Australija i Nova Gvineja su tijekom duljeg razdoblja kasnog tercijara, prije 2,6 milijuna godina bile povezane kopnom, no sada Novom Gvinejom dominira prašuma, dok sjevernom Australijom uglavnom prevladava savana.

'Nazvali smo je čudnom jer nas je otkriće iznenadilo'

Zelene žabe (Litoria caerulea) koje žive na stablima, mogu se naći širom sjeverne i istočne Australije i Nove Gvineje.

Po pisanju Australian Journal of Zoology 'čokoladna žaba' ili Litoria mira otkrivena je još 2016. godine i pretpostavlja se da živi na cijelome području Nove Gvineje.

Steve Richards iz Južnoga australskog muzeja (South Australian Museum) ukazao je na to da znanstvenicima istraživanje ove vrste vodozemaca otežava to što živi u vrlo toplim, močvarnim područjima u kojima žive i krokodili.

"Novu vrstu žabe nazvali smo Litoria mira, što na latinskom znači iznenađujuće ili čudno. Takav smo joj naziv nadjenuli jer nas je iznenadilo otkriće vodozemca vrlo sličnog australskim žabama koje žive na drveću, ali su drugačije boje" nego što smo naviknuli, pojasnio je Oliver. Istaknuo je da je razumijevanje biotičke razmjene između Nove Gvineje i sjeverne Australije presudno da bi se u potpunosti shvatilo na koji se način širila i smanjivala površina prašume i savane.