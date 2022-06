Financijska infuencerica Tatiana Londono na svom je Tik-Toku otkrila na koji način zarađuje više od 20.000 kuna mjesečno. Naime, otkrila je kako toliki iznos uspije zaraditi fotografirajući nekretnine.

U prosjeku, fotografi koji se bave snimanjem nekretnina naplaćuju od 100 do 150 dolara po samom snimanju. U kunama, jedno snimanje košta od 700 do 1050 kuna. Kada biste to pomnožili s prosječnim brojem mjesečnih snimanja, a u ovom slučaju je to 15 do 25 snimanja, zaradili biste 1500 do 3750 dolara mjesečno, odnosno u kunskoj protuvrijednosti od 10.500 do 26.250 kuna.

Ipak, za sve vam je potrebna i inicijalna investicija. Kamera i tripod koštat će vas oko 1000 dolara, odnosno 7000 kuna.

Tik-Tokerica objašnjava kako je bitno povezati se sa svakim agentom za nekretnine u mjestu u kojem ste smješteni. Kako ističe, bitan je i prvi dojam, o kojem će ovisiti svaki vaš budući angažman.

Tik-Tok video koji je objavila u ovom je trenutku lajkalo više od 28.000 ljudi, a Tatianu na ovoj popularnoj društvenoj mreži prati više od 2,6 milijuna ljudi.

Tatianin video možete pogledati OVDJE.