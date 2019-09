TESTIRAJTE PARTNERA I SEBE: Znanstvenici su dokazali – ovo je top 10 razarača romantičnih odnosa

Istraživači su se u studiji koja je 2015. godine objavljena u Biltenu za osobnu i socijalnu psihologiju usredotočili na zapreke koje mogu razoriti odnos

Možda više volite brinete od plavuša, no vjerovano nećete odbiti osobu koja vam se sviđa samo zato što ima zlatne uvojke. No, kada bi ta osoba imala problema s bijesom, onda bi to sasvim sigurno bila neka druga priča, piše Curiosity.

Naravno, svatko od nas ima različita očekivanja od budućeg partnera, no istraživanje iz 2015. godine pokazalo je da ipak ima par stvari koje su nam svima zajedničke kada su razarači veza u pitanju.

Istraživači su se u studiji koja je 2015. godine objavljena u Biltenu za osobnu i socijalnu psihologiju usredotočili na zapreke koje mogu razoriti odnos. Pokazalo se da loše karakteristike kod neke osobe uvijek pobiju one dobre. Ovo je bilo više izraženo kod žena nego kod muškaraca te kod ljudi koji su u stabilnim vezama u odnosu na samce.

Studija je kategorizirala dvije vrste razarača: one za dugoročne veze i one za kratkoročne.

Razarači dugoročne veze:

Osoba …

1. ima problema s bijesom ili je nasilna

2. trenutno izlazi s više partnera

3. nepouzdana je

4. već je u vezi / oženjena

5. ima zdravstvenih problema poput spolno prenosivih bolesti

6. ima problema s alkoholom ili drogom

7. je nepažljiva / nepromišljena

9. ima lošu higijenu

10. smrdi

Razarači kratkoročne veze:

Osoba …

1. ima zdravstvenih problema poput spolno prenosivih bolesti

2. smrdi

3. ima lošu higijenu

4. već je u vezi / oženjena

5. ima problema s bijesom ili je nasilna

6. loša je u krevetu

7. nije privlačna

8. trenutno izlazi s više partnera

9. ne vodi računa o sebi

10. je rasist / vjerski fanatik