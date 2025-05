Liječnik tvrdi: 'Testom od 30 sekundi možete otkriti bolujete li od smrtonosne bolesti'

Jednostavan test s rukama od 30 sekundi mogao bi otkriti je li sve u redu s vašim mozgom, otkrio je britanski liječnik, koji je na društvenim mrežama poznat pod imenom "Medifectious".

Stavite ruke ispred sebe i dlan jedne ruke položite ne dlan drugu te ga brzo okrećite gore-dolje, a zaim zamijenite ruke i ponovite iste pokrete. Ovim testom otkriva se disdijadohokineza - nemogućnost izvođenja brzih izmjeničnih pokreta.

Disdijadohokineza je znak da nešto nije u redu u malom mozgu, dijelu mozga koji je odgovoran za kontrolu koordinacije. Može se raditi o tumoru koji pritišće tkivo unutar mozga ili problemu sa samim živcima.

"Svatko bi to trebao moći učiniti. Ako to ne možete učiniti, možda biste trebali otići na pregled", rekao je Medifectious u viralnom videu na TikToku dok je demonstrirao izvođenje testa rukama te je dodao da neki pacijenti mogu savršeno izvoditi pokret jednom rukom, ali imaju problema s drugom, ovisno o uzroku.

Benigni tumori mozga mogu biti smrtonosni

Disdijadohokineza može biti potaknuta stanjima kao što su lezije mozga, koje nastaju zbog ​​tumora ili bolesti koje oštećuju živce u mozgu poput multiple skleroze. Kancerogeni tumori mozga najsmrtonosniji su oblik bolesti za djecu i odrasle mlađe od 40 godina u Velikoj Britaniji te odnose 5.300 života svake godine, oko 15 na dan, piše Daily Mail.

Ali čak i benigni tumori mozga, koji se za razliku od kancerogenih ne šire na druge dijelove tijela, i dalje mogu biti smrtonosni ako rastu unutar osjetljivog moždanog tkiva.

"Prema posljednjim dostupnim podacima Hrvatskog registra za rak, u 2019. godini je od primarnih malignih tumora mozga oboljelo 389 osoba, 213 muškaraca i 176 žena. U posljednjih deset godina (od 2010. do 2019.) godišnje se prosječno dijagnosticira 423 slučaja, od čega 52 posto kod muškaraca. Kod djece (novorođenčad do 19 godina) su maligni tumori mozga drugi najčešći oblik raka nakon leukemija i limfoma, s 13 novih slučajeva malignih tumora mozga u 2019. godini (devet kod dječaka)", istaknuli su u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ).

Simptomi tumora na mozgu

"Prema podacima o mortalitetu u posljednjih deset godina (od 2011. do 2020.) od primarnog malignog tumora mozga u Hrvatskoj godišnje umre prosječno 407 osoba (52 posto muškaraca), od čega devetero djece (novorođenčad do 19 godina). U 2020. godini umrlo je šestero djece u dobi do 19 godina (tri dječaka). U usporedbi s drugim državama Europske unije, Hrvatska je na visokom petom mjestu po incidenciji tumora mozga i drugih dijelova središnjeg živčanog sustava, te na četvrtom mjestu po mortalitetu", dodali su.

Najčešći simptomi tumora na mozgu su glavobolje, pospanost, povraćanje i problemi s vidom, uzrokovani rastućim unutarnjim pritiskom u lubanji. Ostali znakovi uključuju mentalne promjene i promjene u ponašanju, slabost jedne strane tijela te probleme s vidom i govorom.

Međutim, liječnici naglašavaju da se točni simptomi tumora na mozgu razlikuju ovisno o tome gdje se točno on nalazi. Ako imate navedene simptome, kontaktirajte svog liječnika opće prakse. Iako je malo vjerojatno da su problemi uzrokovani tumorom, ipak ih je potrebno provjeriti.

