Po prvi put u modernoj povijesti predviđa se pad globalne populacije u sljedećem stoljeću, što donosi duboke promjene u načinu na koji ljudi žive svoje živote, piše IFLScience.

Trenutno na svijetu živi oko 7,8 milijardi ljudi. Predviđa se da će taj broj rasti tijekom nekoliko sljedećih desetljeća i doseći vrhunac 2064. na oko 9,7 milijardi ljudi, da bi do 2100. godine pao na 8,8 milijardi, stoji u novoj studiji objavljenoj u magazinu The Lancet.

"Posljednje opadanje globalne populacije dogodilo se sredinom 14. stoljeća zbog kuge. Ako je prognoza točna, ovo će biti prvi put da je pad stanovništva potaknut smanjenjem plodnosti, za razliku od događaja kao što su pandemija ili glad", izjavio je Stein Emil Vollset, vodeći autor studije.

Predviđa se da će otprilike 23 države doživjeti smanjenje svoje populacije za više od 50 posto, uključujući Japan, Italiju, Španjolsku, Portugal, Južnu Koreju i druge zemlje obilježene niskom stopom nataliteta i starenjem populacije. Čak bi i Kina, zemlja koja se često povezuje s nesmetanim rastom broja stanovnika, trebala pasti s 1,4 milijarde ljudi u 2017. na 732 milijuna 2100. godine.

Porast broj stanovnika u Africi

Iako je smanjenje populacije globalni trend, predviđa se porast broja stanovništva u nekim dijelovima svijeta. To uključuje sjevernu Afriku, Bliski istok i - ponajviše - subsaharsku Afriku, gdje će se broj stanovnika tijekom ovog stoljeća utrostručiti s 1,03 milijarde u 2017. na 3,07 milijarde 2100.

Nova studija na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Washingtonu proučavala je kako će smrtnost, plodnost i migracije utjecati na globalno stanovništvo u idućih 80 godina. Također, u obzir su uzeli ratove, prirodne katastrofe i klimatske promjene koji mogu utjecati na broj smrtnih slučajeva u različitim dijelovima planeta.

Razlozi iza globalnog pada stanovništva su komplicirani i nesigurni, premda je naglašen opći trend prema nižem natalitetu, zahvaljujući osnaživanju žena i pristupom kontracepciji.

"Dva su ključna čimbenika: veći pristup modernoj kontracepciji i obrazovanje djevojaka i žena. Ovi čimbenici utječu na stopu plodnosti - prosječni broj djece koju žena rodi tijekom života, što je najveća odrednica populacije. Predviđa se da će globalna stopa plodnosti neprestano opadati, s 2,37 u 2017. na 1,66 u 2100., što je znatno ispod minimalne stope (2,1 živorođene djece po ženi) koja se smatra potrebnom za održavanje populacije". objasnio je Vollset.

Promjene u geopolitičkoj moći

Svjedočit ćemo i brojnim radikalnim promjenama u geopolitičkoj moći i načinu na koji milijarde ljudi žive svoje živote. Jedna od glavnih promjena zadesit će zemlje koje doživljavaju dramatičan pad broja odraslih u radnoj dobi, što bi moglo opteretiti njihovo gospodarstvo i pokolebati geopolitički odnos snaga u svijetu.

Prognoze kažu kako će Kina prestići SAD i postati najveća globalna gospodarska sila do 2035., no SAD bi se trebao vratiti na prvo mjesto do 2098. godine.

"Afrika i arapski svijet oblikovat će našu budućnost, dok će se Europa i Azija povući pod svojim utjecajem. Do kraja stoljeća svijet će biti multipolaran, a Indija, Nigerija, Kina i SAD dominantne sile. Ovo će uistinu biti novi svijet, za koji bismo se trebali pripremiti danas", izjavio je dr. Richard Horton, glavni urednik Lanceta.