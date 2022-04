Upitate li prosječnog konzumenta pop glazbe da vam nabroji pet-šest božićnih pjesama, vjerojatno će ih odmah istresti iz rukava. Od evergreena kakvi su "Jingle Bells", "White Christmas", "Let It Snow", "Santa Claus Is Coming To Town", "O Tannenbaum"… pa do pop-hitova "Last Christmas", "All I Want For Christmas Is You", "Driving Home For Christmas" ili "Do They Know It’s Christmas Time" kojima je u vrijeme Adventa nemoguće uteći. Sve te pjesme poznate su i u nekršćanskim dijelovima svijeta, dio su globalne pop-kulturne baštine i neizbježni repertoar radijskih emisija kao i akustike shopping-centara čim datum na kalendaru zamakne iza Svih svetih.

No, što bi prosječni konzument pop glazbe rekao da ga upitaju koje su najčuvenije uskrsne pjesme? Za početak bi se zatečen pitanjem vjerojatno počešao iza uha, a potom, na spomen "Amazing Grace" udario dlanom po čelu. "Aha! A koja još?" – uzvratio bi pitanje.

Nema uskrsne pop-pjesme ranga 'White Christmas'

Industrija popularne glazbe u zadnjih je pedesetak godina eksploatirala temu Božića do krajnjih granica. Jednostavnim guglanjem možemo naći desetke… ma što desetke – stotine pop-pjesama koje se Božića dotiču ako već ne tematski, onda barem ugođajem.

Ali, što je s Uskrsom?

Ima pregršt crkvenih pjesama koje se za Uskrs, taj najveći kršćanski blagdan, prigodno pjevaju na misnim slavljima i procesijama. Skladano je i spjevano i mnoštvo uskrsnih pjesama tzv. nereligijskog formata, no malo ih je u svijetu pop-glazbe doseglo slavu uspješnica poput "White Christmas" ili "Last Christmas". Bolje rečeno – nijedna.

Veći dio teksta o uskrsnim pjesmama pripada - božićnima

Razlog tomu djelomično može biti u tome što je Božić postao središnjom točkom konzumerističke ere. Vrijeme Adventa vrijeme je velike potrošnje i zarade. Stoga mnogi pop-glazbenici i njihove izdavačke kuće tempiraju vrijeme izlaska na tržište s novim albumima, singlovima i spotovima upravo u to vrijeme. Mnogi su, dakako, zlatnu žilu naboli tematskom eksploatacijom Božića i pripadajuće adventskog imaginarija. Vjerojatno najbolji primjer je hit iz 1980-ih "Last Christmas" boy-dueta Wham u kojem je pjevao tada mlađahni George Michael. Taj nostalgični pjesmuljak o bivšoj ljubavi koju je lik iz pjesme upoznao "prošlog Božića" i "darovao joj svoje srce" nadživio je ono vrijeme postavši ultimativnim radijskim hitom već desetljećima nemilice eksploatiranim u vrijeme Božića.

A o tome koliko je takvih popularnih uskrsnih pop-pjesama govori i to što je veći dio ovog teksta pripao božićnima.

Znate li pjevušiti 'Easter Parade' Binga Crosbyja?

U vrijeme Božića radijski DJ-evi na slatkim su mukama jer tada mogu bez problema nakrcati eter prigodnim pjesmama. S Uskrsom je bitno drugačije.

Ipak, malo upornijim guglanjem nalazimo čitav univerzum uskrsnih pjesama, ne samo crkvenih već i onih profanih, lakonotnih. Najčuvenija (!) je "Easter Parade" iz istoimenog holivudskog mjuzikla Irvinga Berlina snimljenog 1948. godine s Judy Garland i Fredom Astaireom u glavnim ulogama, najpoznatija u izvedbi Binga Crosbyja. Među poznatijima svakako je "Were You There (When They Crucified My Lord)" Johnnyja Casha.

Pjesme koje se ako ne tematski onda barem nekom ironičnom referencom dotiču Uskrsa snimili su i Jefferson Airplane ("Easter?") i Frank Zappa ("Watermelon In Easter Hay") iako nisu bile posebno upečatljive u njihovoj pjesmarici.

Ni domaća estrada ne nalazi inspiraciju u Uskrsu

Na listama najpopularnijih uskrsnih pop-pjesama još se spominju "Easter" skupine The Prize Fighter Inferno, "Easter Sunday" China Forbesa, "On Easter Morning" G.W. Williamsa, "The Night Before Easter" The Gaithersa, ili "Easter Song" grupe Glad. No sve su one inferiorne velikim božićnim hitovima.

Zato postoji čitav niz crkvenih pjesama koje opjevavaju Isusovu muku, raspeće, a potom i uskrsnuće. U hrvatskoj uskrsnoj tradiciji najpoznatije su "Kraljice neba", "Uskrsnu Isus doista", "Na nebu zora rudi" ili "Gospodin slavno uskrsnu".

A za razliku od bogate crkvene pjesmarice, domaća estrada nije dosad nalazila previše inspiracije u najvećem kršćanskom blagdanu.