Zagrebački student strahuje da će ostati bez zarađenog novca, priznaje kako je to većim dijelom i njegova odgovornost, ali pita što dalje. "Kao prvo, priznajem da sam ja napravio grešku. Zaposlio sam se pred kraj 5. mjeseca kao student, i naravno trebalo je donijeti studentski ugovor za tih 5 dana koja sam odradio u svibnju. Moja greška je ta da sam donio potvrdu da sam student, a ne ugovor, eto jer sam idiot i neiskusan", piše reditovac, Dodaje kako su mu rekli da je donio pogrešan papir tek 14. lipnja. "Tada su mi rekli i da mi ne mogu isplatiti isplatiti tih 40 sati koje sam odradio, kaj bi trebalo biti barem 1600 kn.", veli. Dodaje kako je tatin prijatelj "koji se malo bolje kuži u te stvari", rekao da mu oni ne mogu samo tako rezati plaću.

Jedina šansa mu je dogovor

Reditovci su mu mahom istaknuli da, načelno, ne može ništa jer ga firma niti ne smije isplatiti bez ugovora, ali mu predlaže da se dogovori s firmom da te sate prebace u neku drugi mjesec pa da tako prebiju odrađene, a neisplaćene sate.

"Teoretski ti bez ugovora nisi ni smio raditi. Da je slučajno došla inspekcija na*ebali bi i ti i firma. Nadalje "Ne, nemam ugovor za tih 5 dana" - znači oni ti nemaju što fakturirati i na temelju čega isplatiti placu. S te strane nije tu sad što oni žele ili ne žele. Jednostavno nemaju kako. Jedina opcija je ako se dogovoriš s njima i ako ti progledaju kroz prste da se tih 40 sati prebaci u sljedeći mjesec ako nećeš raditi cijelo vrijeme. Ako radiš cijelo vrijeme, opet ti ne mogu isplatiti jer ima određeni limit sati koji možeš raditi", ističe jedan reditovac dodajući i kako se ugovor ne može dizati retrogradno. Bilo je i onih koji su istaknuli da je možda lakše poslodavcu povećati cijenu rada, nego pisati fiktivne sate, a bilo je i onih koji su istaknuli kako sve ovisi kolika je tvrtka.

Ako je firma mala, onda su go*na, ako su veliki, ona ih razumijem

" Daj kontekst o kakvoj se firmi radi. Jel neka mala firmica ili velika korporacija. Ako je mala firma (do 200-300 ljudi) onda su govna. Sve se može i stvar je dogovora. Ako je velika firma onda mogu razumjeti, oni imaju pravila i ako je još d.d. u pitanju onda sve mora biti striktno po PS-u. U tom slučaju se dogovori sa svojim šefom. Objasni da si napravio zajeb, vidi ako možeš dva dana ne raditi a svejedno si pisati sate i tako podmiriti razliku. Ako ne ide, onda se pomiri s gubitkom i nauci za idući put. 1600kn ti se možda čini puno al budi sretan da nije pet, šest ili sedam tisuća.". kaže.

Neki pak ističu da mu ovo bude škola. "Da ti budem iskren, ako ti poslodavac neće dati na ruke tih 1600 kn, daj otkaz. U slučaju da stvarno želiš zadržati to radno mjesto, zaboravi tih 1600 kn, jer ako ti poslodavac to ne želi dati na ruke, velika vjerojatnost da to ne želi ni napraviti legalno podižući ti plaću u idućem mjesecu", piše reditovac i zaključuje: Iskorišten/a si slučajno i na tome će ostati. Sve u svemu, krivica je na tebi, no hard feelings, ali tako je, shit happens".

U pet točaka mu pobrojala što je sve pogrešno

Ipak, najjasnija i najbrutalnija je bila jedna reditovka.