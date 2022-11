Najelitniji seks klub na svijetu "Snctm" zbog svoje bogate i poznate klijentele jedan od najtežih klubova za upasti unutra. Sada su dvije striptizite otkrile što sve moraju raditi u klubu kako bi zadovoljile svoju klijentelu. U klub možete ući ako kupite godišnju "ulaznicu" koja košta 50 tisuća funti (više od 400 tisuća kuna). Fotografiranje je zabranjeno, piše The Sun.

Jessica i Haley Grace su dvije striptizete koje tvrde da su sve vidjele unutar SNCTM-a. Jessica je rekla da je bila "vezana lancima dok je bila odjevena kao mače" za VIP članove kluba. Također, kaže da jednom glumila nevinu djevicu tijekom showa.

"Kada sam prvi put ušla unutra kao gost, osjećala sam se kao da sam ušla u filmski set", rekla je Jessica. Isprobala je svašta - bila je domino djevojka, bila je s drugom djevojkom, s više partnera... Rekla je: "Osjetila sam da me privlači ovaj svijet jer sam mogla biti svoja, bez osuđivanja."

Skup upad

Hayley Grace, još jedna SNCTM striptizeta iz Wisconsina, kaže da joj posao omogućuje da "živi svoje seksualne fantazije". Radi puno radno vrijeme u sjedištu SNCTM-a u New Yorku, gdje se specijalizirala za vatrogasne performanse, fetiš i burlesku. Haley ima četiri do osam nastupa u New Yorku svaki tjedan.

SNCTM nije prosječan erotski klub – gosti se mogu družiti s izvršnim direktorima, glumcima, sportašima i umjetnicima na događajima s raznim temama. Postoji i dress code - muškarci moraju nositi smokinge s leptir mašnama, a žene večernje haljine.