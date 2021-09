Prvi korak je provjera etikete, odnosno deklaracije koju mora imati sva pretpakirana hrana stavljena na tržište. Drugim riječima, svi prehrambeni proizvodi pakirani u ambalaži koje nalazimo na policama u trgovinama moraju imati deklaraciju, a upravo ta deklaracija predstavlja potvrdu da je namirnica zdrava i ispravna za konzumiranje.

Što ustvari znači deklaracija i što sve mora sadržavati? U prvom redu, moramo znati da je sama deklaracija na pretpakiranoj hrani obavezna u svim državama EU. Deklaracija mora sadržavati naziv hrane, njezin sastav, neto količina, zemlja podrijetla konkretnog proizvoda, rok trajanja te tamo gdje je potrebno, te uvjete čuvanja kako bi namirnica ostala sigurna za konzumiranje do naznačenog roka trajanja.

Iako nam je svima važno jesti zdravu hranu od koje se, ako ništa drugo, nećemo otrovati, istraživanje koje su 2014. godine zajednički proveli Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatska agencija za hranu (danas Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu) i Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu pokazao je da većina ljudi ne čita deklaracije na hrani koju redovno kupuju i jedu. Preciznije, 66 posto ispitanika je reklo da gotovo nikad ili nikad ne čita deklaracije na proizvodima. Ispitanici koji su u istraživanju izjavili da redovito ili ponekad čitaju deklaracije, u većini slučajeva čitaju informacije o roku trajanja, zatim o zemlji podrijetla i na kraju, o sastavu samog proizvoda.

I iako su ta sitna slova na proizvodu nešto što uglavnom samo preletimo pogledom kako bismo pronašli podatak koji nas zanima – a to najčešće informacije o roku trajanja ili o zemlji podrijetla, istraživanje je pokazalo da većina ljudi ne razumije što pojedina oznaka točno znači. Jedna od oznaka koju mnogo ljudi pogrešno tumači je vezana upravo za rok trajanja. I iako većina ljudi za sebe smatra da zna protumačiti oznake o roku trajanja i što ona točno znači, već spomenuto istraživanje pokazalo je da to i nije baš tako.

Primjerice, kada u trgovini kupujete, tjesteninu, mliječne proizvode, pakirane mesne proizvode, pa čak i začine, na svima njima pronaći ćete jedan od ova dva izraza: „Upotrijebiti do“ ili „Najbolje upotrijebiti do“. Neki potrošači tu razliku u oznaci ni ne zamjećuju, dok drugi pak misle da je riječ o istoj stvari, samo malo drugačije napisano. Međutim, to nije točno.

Ispravno tumačenje ova dva pojma propisala je Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) upućuje na važnu razliku: kada na proizvodu stoji oznaka „Upotrijebiti do“, ta se oznaka odnosi na sigurnost hrane i znači da se hrana može konzumirati do datuma navedenog na ambalaži. Nakon isteka navedenog roka, hrana više nije sigurna za konzumaciju i mogla bi prouzročiti zdravstvene tegobe. S druge strane, oznaka „Najbolje upotrijebiti do“ odnosi se na kvalitetu hrane te znači da ako se potrošač pridržava uputa o čuvanju hrane, namirnica će biti sigurna za jelo i nakon isteka navedenog roka, no možda neće imati sasvim isti okus i teksturu. No, ono što je važno znati jest da je i takvu još možete iskoristiti, ne morate je odmah baciti. Primjerice, na većini pakiranih začina ili tjestenine koje kupujete u trgovinama najčešće ćete pronaći oznaku „Najbolje upotrijebiti do“, dok će na mliječnim proizvodima stajati oznaka „Upotrijebiti do“ i na kojoj temperaturi treba čuvati proizvod da se ne bi pokvario.

Nadalje, ono što je važno razlikovati prilikom čitanja deklaracije su popis sastojaka, te nutritivna i energetska vrijednost proizvoda. Kod popisa sastojaka, proizvođači moraju navesti sve tvari koje se nalaze u gotovom proizvodu. Pritom je važan redoslijed nabrajanja, jer sastojak kojeg u proizvodu ima najviše mora biti navedena prva, a posljednji navedeni sastojak je onaj kojeg ima najmanje. Oznaka nutritivne vrijednosti na prehrambenim namirnicama kod većine namirnica su pobrojane u četiri glavne kategorije: kalorijska vrijednost, ugljikohidrati, bjelančevine i masti.

Općenito, nutritivna vrijednost je oznaka koju ćete uvijek pronaći na hrani i piću koji su obogaćene nutritivnim elementima, vitaminima i mineralima, primjerice hrana za djecu, izotonični napici ili proizvodi za osobe s posebnim režimom prehrane. Takve oznake uglavnom se iskazuju u tablici u kojoj je navedeno koliko hranjivih tvari sadrži 100 grama ili 100 mililitara ili po obroku serviranja te namirnice, a uz to uz postotku je iskazan preporučen dnevni unos. Na deklaraciji ćete pronaći i oznaku energetske vrijednosti proizvoda koji se iskazuje u kcal i kJ i on se u većini slučajeva odnosi na 100 grama te namirnice, a ta informacija nam je važna prilikom planiranja količine pojedine namirnice prilikom konzumiranja.

Iako nam sve te informacije navedene na proizvodima mogu djelovati komplicirano i nerazumljivo, jednom kada naučite što koja oznaka znači postat će vam jednostavnije i lakše birati namirnice koje više odgovaraju vašim potrebama i navikama i tako doprinose zdravijoj prehrani. Usvajanje navike čitanja deklaracije i uzimanje u obzir onoga što je navedeno na deklaraciji svakog prehrambenog proizvoda u svakodnevnom životu važno nam je zbog sigurnosti u ispravnost hrane koju jedemo, ali je važan korak u uspostavljanju zdravijeg režima prehrane i podizanja kvalitete života u cjelini.

