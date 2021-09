Higijenske navike tijekom pandemije koronavirusa definitivno su došle pod povećalo. Osim što se svakodnevno naglašava često i temeljito pranje ruku, sve više koristimo dezinficijense i pazimo na čistoću doma.

Uz to što je pranje ruku učinkovita mjera sprječavanja širenja zaraznih bolesti, mnogima je i navika koju su njegovali prije pandemije.

Jedan hrvatski korisnik Reddita iz zajednice /r/croatia, koja okuplja više od 125.000 korisnika, postavio je zanimljivo pitanje koje je pokrenulo pravu raspravu u komentarima.

"Perete li ruke kad dođete kući? Otkad znam za sebe čim uđem u kuću prvo što napravim je operem ruke (dobro, drugo, nakon izuvanja). Nebitno gdje sam bio, makar i samo prošetao. Nedavno sam počeo gledati druge ljude i čini mi se da sam jedan od rijetkih s tom navikom. Ne znam, možda sam ja čudak, ali mi je logično da kad dođem izvana operem ruke pa onda mogu i jesti i šta god hoću. Kad sam ovo napisao i pročitao, sam sebi zvučim kao friiik... Možda glupo pitanje, meni to potpada pod higijenu, netko bi rekao pod ludost", upitao je druge korisnike.

Većina slijedi istu rutinu

"Izuvanje - skidanje jakne - pranje ruku", ritual je komentatora koji je prikupio najviše lajkova.

"Presvlačenje u robu za po doma", dodao je drugi korisnik.

"Ljude koji sjede doma u trapericama ili bilo čemu što nije najružnija i najudobnija trenirka treba kazneno goniti", jedan je od komentara.

Velik dio komentatora poručio je kako slijedi istu rutinu kada dođe doma.

"Točno ovaj redoslijed... Isto sam mislio da je to normalno, čim uđeš u kuću oprati ruke", mišljenje je jednog korisnika.

"Uvijek prvo što napravim kad uđem u kuću operem ruke. I to kvalitetno, a ne nabrzaka bezveze", složio se drugi.

"Sad si me malo zaprepastio jer ja sam mislio da svi to rade", zgrozio se komentator.

"Odmah operem i čim vidim da to netko ne radi bude mi neugodno jer mi odmah pada na pamet što sve budu dotakli s tim rukama, evo sad moram ruke oprati koliko mi je nelagodno", poručio je korisnik.

"Da, obavezno, oduvijek. I to mogu zahvaliti roditeljima koji su mi usadili tu naviku. nešto što ću i ja svojoj djeci probati usaditi. Po meni osnovna higijena, perem ruke svako malo, kad god uđem u kuću, došao s posla, šetnje, izvana itd. Obavezno prije svakog jela", još je jedan od sličnih komentara.

Pranje ruku i mokrenje

Neki u svojoj rutini idu i korak dalje.

"Da, čak znam i mobitel obrisati", jedan je od komentara.

"Također i prije i poslije pišanja, uvijek. Muško sam, tako da uvijek moram dirati svoju stvar kad pišam, i ne pada mi na pamet to raditi prljavih ruku", nadovezao se drugi korisnik.

Potom se pokrenula rasprava o pranju ruku prije ili poslije uriniranja.

"Fun fact: meni je nono govorio: 'Uči, inače ćeš cijeli život prati ruke prije pišanja (kao bauštelci, automehaničari i općenito ljudi koji rade 'prljave poslove' peru ruke prije pišanja, a ljudi koji rade 'fine' poslove u kancelarijama peru ruke poslije pišanja. Kao neki status simbol je to njemu bio)", objasnio je jedan korisnik.

Površine i predmeti koje korisnici nevoljko dodiruju

Neki su otkrili kakve površine ili predmete u svakodnevici izbjegavaju dodirnuti.

"Jedna od gorih stvari je odlazak u banku i uzimanje među prste olovke da se potpišeš. Rukohvati u busu i tramvaju su kategorija za sebe", smatra jedan korisnik.

"Uvijek prvo operem ruke kada dođem doma, ako sam negdje vani i htjela bih nešto pojesti; pokušam naći restoran ili kafić gdje bih mogla oprati ruke.

Od prije par godina, kada god imam novce u rukama; nakon brojanja ili baratanja s istim, odmah idem prati ruke. Svega i svačega sam se nagledala, ljudi su nenormalno prljavi i sve se to prenosi na kovanice i novčanice. Dezinficiram mobitel jednom (ili po potrebi) dnevno. A često znam dezinficirati i dno torbe jer spuštam torbu svagdje. Nekada operem limenke, boce i slične stvari koje donesem iz dućana.

Dečko mi kaže da sam bakteriofob, ali ja si ne mogu pomoć. Vidjela sam kakve su svinje ljudi i sve mi se to gadi. Radim to već godinama, tako da to nema nikakve veze s koronom. To što ti odmah ideš prati ruke nisu naznake 'friiika'", zaključila je komentatorica.