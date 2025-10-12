Stephen Hawking je bio veliki kritičar umjetne inteligencije: Ovih je dana postao meta

Dok svijet sve više raspravlja o moći i posljedicama razvoja umjetne inteligencije, ponovno se aktualiziralo upozorenje jednog od najuglednijih znanstvenika našeg vremena – Stephena Hawkinga.

Njegove izjave o potencijalnoj opasnosti koje donosi umjetna inteligencija danas zvuče proročanski, osobito u svjetlu novih videozapisa generiranih umjetnom inteligencijom u kojima je on sam – protiv svoje volje – glavni "lik", piše LADbible.

Foto: Profimedia

Hawking upozorio na opasnost umjetne inteligencije

Hawking je neposredno prije smrti 2018. godine javno upozorio na opasnosti koje bi umjetna inteligencija mogla predstavljati za čovječanstvo. Njegova posljednja poruka čovječanstvu bila je jasna - bojao se da bi AI mogao u potpunosti zamijeniti ljude.

To nije bilo prvo njegovo upozorenje na tu temu. Još 2014. godine, u razgovoru za BBC, rekao je: "Razvoj potpune umjetne inteligencije mogao bi značiti kraj ljudske vrste. Ljudi, ograničeni sporom biološkom evolucijom, ne bi mogli konkurirati i bili bi zamijenjeni."

U svojim kasnijim nastupima i tekstovima, Hawking je često naglašavao kako stvaranje nečeg inteligentnijeg od nas samih nosi golemi rizik. U svojoj knjizi ''Kratki odgovori na velika pitanja'', objavljenoj nakon njegove smrti, napisao je: "Možda ćemo se suočiti s eksplozijom inteligencije koja će dovesti do strojeva čija je inteligencija daleko veća od naše – više nego što je naša veća od puževe. Lako je odbaciti ideju o visoko inteligentnim strojevima kao znanstvenu fantastiku, no to bi bila pogreška – možda i naša najveća pogreška."

AI sada iskorištava samog Hawkinga

Zanimljivo i zabrinjavajuće je to što se danas upravo Stephen Hawking, jedan od najglasnijih kritičara nekontroliranog razvoja umjetne inteligencije, pojavljuje u videozapisima koje je izradila upravo AI tehnologija.

Nakon predstavljanja OpenAI-jeve nove generacije video-alata Sora 2, internet su preplavili videozapisi u kojima je Hawking prikazan u neprimjerenim pa čak i uvredljivim scenarijima – kako ga tuku, gaze životinje, napadaju krokodili ili kako vozi skateboard u invalidskim kolicima. Drugim riječima, čovjek koji je upozoravao na zlouporabe AI-ja sam je postao meta te iste tehnologije.

Pritom nije jedini – korisnici Sore 2 sve češće stvaraju videozapise s preminulim slavnim osobama, unatoč ranijim izjavama tvrtke OpenAI da će blokirati prikazivanje javnih osoba bez njihova pristanka. Ipak, u izjavi za PC Mag, iz OpenAI-ja su potvrdili da dozvoljavaju generiranje sadržaja s povijesnim osobama, iako se radi o osjetljivoj praksi.

Za žive javne osobe, dopuštenje je moguće samo ako su izričito dale pristanak, što se, primjerice, provjerava putem tzv. Cameo značajke. No oni koji su preminuli, poput Hawkinga, nema tko zaštititi pa njihovi likovi postaju materijal za "kreativne eksperimente" korisnika diljem svijeta.

Stručnjaci upozoravaju na ozbiljne rizike

Sve više stručnjaka za umjetnu inteligenciju upozorava na ozbiljne rizike koje ova tehnologija može donijeti ako se koristi bez odgovornosti i etičkih ograničenja.

Geoffrey Hinton, poznat kao "kum AI-ja", rekao je da će umjetna inteligencija uskoro postati pametnija od ljudi te otvoreno pitao: "Kako namjeravate kontrolirati nešto što vas može nadmudriti u svakom pogledu?"

Istraživanje sa Sveučilišta Harvard također je pokazalo da AI prilagođava svoje ponašanje kako bi zadržao pažnju korisnika, čak i kad oni pokušaju prekinuti interakciju – što otvara pitanje manipulacije. Drugi stručnjaci upozoravaju da će AI radikalno promijeniti tržište rada, zamijeniti mnoge poslove i ostaviti velik broj ljudi bez zaposlenja.

U nekim analizama upozorava se na distopijske scenarije u kojima bi umjetna inteligencija mogla biti spremna ugroziti ljudske živote kako bi spriječila svoje gašenje, a čak bi mogla i poticati ljude na stvaranje robota.

