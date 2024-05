Srpski ginekolog dr. Vanja Milošević otkrio je za Mondo zašto je pitao nebinarnu osobu ide li ginekologu ili urologu te je li se s nebinarnim osobama susretao u praksi.

Gostovanje ginekologa dr. Miloševića i nebinarne osobe Valerijana Savića u "Jutru" na Prvoj privuklo je veliku pažnju javnosti. Naime, doktor je pitao Valerijana idu li ginekologu ili urologu, a onda se umiješala i voditeljica Marija Stamenić koju je zanimalo koje je spolne orijentacije Valerian, koji su inače aktivist za ljudska prava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dr. Milošević je otkrio da nije imao lošu namjeru, ali i da misli da će se u budućnosti susretati s nebinarnim pacijentima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je osnovno pitanje. Ako se već osjeća kao žena, pitanje je ide li ginekologu ili urologu. Mislim da bi svatko normalan postavio to pitanje. Ja nisam imao želju da ih uvrijedim, nadam se da nije tako ispalo, ja sam samo rekao ono što je moja percepcija. Ako ti je zakon dozvolio to, hoću znati jesi li licemjeran ili nisi, ideš li kod ginekologa ili urologa", rekao je dr. Milošević za Mondo.

"Nažalost, mi nikad nećemo znati koliko ih ima, mi samo možemo znati koliko njih se tako izjašnjava. Vjerujte mi, nije to lako priznati, ali rade li oni to iz pomodarstva? Zato sam pitao da mi objasni ide li ginekologu ili urologu. Ti kažeš da se osjećaš kao žena, a kamo ideš kad te nešto zaboli?", dodao je ginekolog.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Oni imaju pravo biti ameba, ako hoće'

Dr. Milošević je u "Jutru" na Prvoj otkrio da su se njegovi kolege, ginekolozi, susreli u inozemstvu s pacijentima koji bi trebali ići urologu, upravo zbog nebinarnosti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pratim američke medije i medicinske časopise pa sam zapanjen podacima. Skoro dva milijuna ljudi u Americi se izjasnilo kao nebinarne osobe. To je fascinantan podatak. Znate što, ja sam samo liječnik i ništa više. Znam da smo mi tu kategoriju ljudi liječili, a sad smo došli u situaciju da pričamo o tome, ja ne bih više širio tu temu. Ako traže pomoć od liječnika, mene zanima na koji način možemo pomoći", kazao je dr. Milošević.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja se nisam susreo s tim slučajevima, ali imamo slučajeve muškaraca ili žena koji su promijenili spol. Ako je promijenio spol u muški, ide kod urologa, ako je postao žensko, ide kod ginekologa. To je kod ljudi koji su definirali svoje rodne karakteristike, to je više nego jasno. Kod nebinarnih osoba nije sporna spolna identifikacija, ali u njihovoj glavi je rodna nejasna. Tu je kvaka, kada oni i kome pripadaju", dodao je.

Na pitanje misli li da će se liječnici u Srbiji u budućnosti susretati s nebinarnim osobama, dr. Milošević je odgovorio:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Slijed događaja je takav, a da vam ne pričam da se oni već pozivaju na 67 definicija koje je Svjetska organizacija rekla. Oni imaju pravo biti ameba, ako hoće. Mene je samo zanimalo u emisiji kod koga ide muškarac koji se izjašnjava kao žena. On je student medicine, on bi to trebao znati. Vjerujte da nisam imao zlu namjeru, žao mi je ako je tako ispalo, pošto su me poslije emisije zvali čak i prijatelji iz Amerike i Australije", istaknuo je dr. Milošević.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko su nebinarne osoba i zašto su kod nas dobili lavinu uvreda