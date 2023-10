Vječna nedoumica koje muči mnoge jest koliko je novca dovoljno staviti u kuvertu za svadbu. Vremena su se promijenila, zahtjevi, pa i troškovi. Nekome je 50 eura previše, a nekome minimum.

"Koliko da dam novca, a da se ne osramotim", mnogima se vrti po glavi, pa i jednom Srbinu koji je javno zatražio savjet", piše Mondo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Za dubrovačka vjenčanja ni jeftinija opcija više nije nimalo jeftina. Koliko je potrebno izdvojiti?

"Nekada je običaj bio 100 eura, ali to je bilo davno, a inflacija udarila. Koliko se sad nosi u kuverti? Beograd je u pitanju", upitao je on. Ubrzo su uslijedili najrazličitiji odgovori, među kojima je bilo šaljivih, ali i onih vrlo logičnih.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Stavi 500, neka ide život", glasio je prvi, a zatim su se nadovezali ostali. Jedan od njih dobio je najviše lajkova.

Evo kako glasi jedna od računica koja ovisi o tome koliko ste bliski s mladencima, koliko imate te želite da pokažete da imate.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Vječna nedoumica koje muči mnoge jeste koliko je novca dovoljno staviti u kuvertu za svadbu.

'Pripremanje svadbe za mladence je postao biznis'

Osnovica je 50 eura po osobi, a onda na to dodajte sljedeće:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

blizak si s mladencima: dodaj 50 eura,

kum si: dodaj 50 eura minimalno,

bogat si: dodaj 50 eura,

želiš da svi znaju da si bogat: dodaj 100 eura

jako siromašan: dodaj manje od 50 eura ili smisli izgovor da ne ideš.

"Pripremanje svadbe u Srbiji za mladence je postao biznis. Gleda se uloženo i dobiveno, što je jako jadno i bijedno. Stavi koliko si u mogućnosti i koliko misliš da je u redu", komentirao je drugi Srbin.

"Minimum koliko možeš platiti je onoliko koliko mladenci daju za tebe (cijena stolice, tj. hrane), tako da im nisi trošak", savjetovao je treći.

Foto: RTL Foto: RTL

"Meni je 50 eura po 'stolici' u redu. Znači moja žena i ja kad idemo dajemo 100 eura. Kada smo išli kod rodbine svi kao obitelj, pošto nas je bilo više, računali smo svi po 50 eura u jednu kuvertu i to je to. Mislim da je to sasvim u redu. Ako je do novca problem onda nisu trebali ni zvati", glasio je još jedan od komentara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa