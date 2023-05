Malaksalost, temperatura koja naglo raste do 40 stupnjeva, bolovi u mišićima, i karakterističan osip, najčešće po šakama, stopalima i ustima, glavni simptomi virusa koji posljednjih tjedana pogađa djecu u Beogradu. U pitanju je bolest usta, šake i stopala, koju u Srbiji nazivaju i bolest američkog virusa, obzirom na to da je prvo primijećena u SAD-u.

Izaziva ga enterovirus

Prema Zavodu za javno zdravstvo Koprivničko križevačke županije, bolest ruku, nogu i usta je akutna upala usta s vezikulama (mjehurićima) na dlanovima i tabanima. Blagog je tijeka. Uzrokuje je Coxsackie virus tip A. Od ove enterovirusne bolesti najčešće obolijevaju djeca do 10 godina starosti, ali i odrasli. Obično se javlja u obliku epidemija ljeti i u ranu jesen, no pojedinačni slučajevi mogu se javljati tijekom cijele godine. Djeca se uglavnom liječe antipireticima, piju više tekućine, a ako je prisutna i bakterijska infekcija, liječnik propisuje antibiotike, a sve traje sedam do 10 dana.

Kako se prepoznaje bolest šaka, usta i stopala?

Liječnici naglašavaju važnost pravovremenog obavljanja laboratorijskih testova, posebno ako je temperatura visoka, kako bi se osigurala odgovarajuća terapija za dijete. Prema riječima srpskog, pedijatra dr. Saše Milićevića, hladno vrijeme pogoduje širenju virusa, bez obzira na to što je svibanj, jer djeca provode više vremena u zatvorenim prostorima, prenosi Kurir.

"Virus je već neko vrijeme prisutan, djeca imaju visoku temperaturu, javlja se osip, što dodatno zabrinjava roditelje. Temperatura naglo raste, djeca su malaksala, pa se događa da nekima treba i infuzija", kaže dr. Milićević.

Temperatura naglo skače i do 40

Jelena M. iz Beograda kaže da je njezina kći iznenada dobila visoku temperaturu koja je za pola sata porasla s 38 na 40 stupnjeva. "Na početku mi se činilo da je samo obična prehlada, ali kad je dobila temperaturu od 40, doslovno smo je odveli liječniku. CRP je bio 100, ima blagi osip po nogama i rukama, dobila je lijekove i cijelo vrijeme leži. Rekli su mi da je to virus, ali i da je povezan s bakterijskom infekcijom pa je propisan i antibiotik, i već traje četvrti dan. Razgovarala sam s roditeljima iz njezine škole, još nekoliko djece ima isti problem ",kaže majka devetogodišnjakinje.

Klinička slika

Ovaj virus ima kliničku sliku sličnu kao i svi drugi, dodaje pedijatar, ali ga karakterizira visoka temperatura i osip.

"Djeca imaju temperaturu, umorna su i često imaju crvenilo u očima. Javlja se gubitak apetita, a starija djeca se žale na bolove u rukama i nogama. Određeni postotak djece ima i proljev te se javlja osip na koži. Sve to zabrinjava roditelje jer temperatura naglo poraste, prisutno je i curenje iz nosa i kašalj. Ipak, kad usporedimo, simptomatologija se općenito ne razlikuje posebno od dosadašnjih virusa. Ponekad također podsjeća na alergiju, ali nije alergija jer ovdje imamo i temperaturu", kaže dr. Milićević.

Kako se liječi i koliko traje?

Kad su virusi u pitanju, antibiotici se ne koriste osim ako se javljaju udruženo s bakterijom, a tada se pojavljuje nešto složenija klinička slika. "Nema posebnog liječenja osim ako nisu u pitanju neki složeniji slučajevi, a virus uglavnom prođe sam od sebe. Potrebno je davati lijek za snižavanje temperature i treba dati malo više tekućine nego što je uobičajeno. Vrlo je važno da dijete miruje, da prekine sve svoje aktivnosti, ne bi trebalo ići u školu ili vrtić, treba se izolirati od brata, sestre, bake, djeda. Virus je prilično zarazan. Kod odraslih osoba i kod onih koji imaju neko kronično oboljenje mogao bi stvoriti problem" kaže pedijatar.

Sve obično traje od pet do 10 dana, osim ako se ne pojave neke komplikacije poput upale pluća ili ozbiljnijih komplikacija.

"Djeca koja imaju normalan imunitet to prođu samo, ali ako dijete ima neke komplikacije poput kašlja, vrlo lošeg stanja, ponekad je potrebna i infuzija, ali i antibiotici, samo ako se dokaže da dijete ima bakterijsku infekciju. Antibiotici ne djeluju na viruse, stoga ne treba djetetu davati lijekove "za svaki slučaj" bez konzultacije s liječnikom" kaže dr. Milićević.