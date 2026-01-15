Spriječite da vam drugi upadaju u riječ: Bivši FBI pregovarač otkriva svoje taktike

Prekidanje usred rečenice čest je uzrok frustracije u komunikaciji, bez obzira odvija li se u poslovnom, prijateljskom ili obiteljskom okruženju. Takvo ometanje razgovora može narušiti kvalitetu interakcije i stvoriti osjećaj nepoštovanja.

Prema psiholozima, iza ove navike često stoje dublji razlozi, dok stručnjaci za komunikaciju, uključujući bivšeg pregovarača FBI-a, nude konkretne i učinkovite tehnike za uspostavljanje kontrole nad komunikacijskim tijekom, piše New York Post.

Foto: Freepik

Psihološki uzroci prekidanja u razgovoru

Iako se često percipira kao znak nepristojnosti ili egocentrizma, prekidanje sugovornika rijetko proizlazi iz zlonamjernih pobuda. Psiholozi ističu kako je takvo ponašanje često posljedica unutarnje napetosti, anksioznosti ili nesvjesne potrebe za samopotvrđivanjem. Motivi mogu varirati od straha da će se zaboraviti važna misao do nemogućnosti toleriranja tišine u razgovoru.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Psihologinja dr. Shahrzad Jalali pojašnjava fenomen poznat kao "anticipativno odgovaranje", kognitivni proces tijekom kojeg mozak počinje formulirati odgovor prije no što je govornik dovršio izlaganje. Kod osoba izraženijeg temperamenta uzrok može biti nestrpljenje, dok egocentričnim pojedincima razgovor primarno služi kao platforma za vlastito izražavanje, a ne kao dvosmjerna razmjena. Ponekad, međutim, do prekidanja dolazi iz iskrene namjere za povezivanjem, putem dodavanja vlastitih primjera ili potvrda, pri čemu osoba nije svjesna da time ometa misaoni tijek sugovornika.

Pregovaračke tehnike primjenjive u svakodnevici

Chris Voss, bivši glavni međunarodni pregovarač za taoce u FBI-u, razvio je tehnike primjenjive ne samo u situacijama visokog rizika, već i u svakodnevnoj komunikaciji. Dvije se taktike posebno ističu kao alat za sprječavanje prekidanja. Prva je upotreba smirenog, gotovo umirujućeg tona glasa. Voss naglašava kako takav ton potiče neurokemijsku reakciju koja umiruje sugovornika, deeskalira napetost i stvara okruženje u kojem se smanjuje vjerojatnost prekidanja.

Druga, iznimno učinkovita tehnika jest "zrcaljenje". Ova tehnika uključuje ponavljanje zadnje jedne do tri ključne riječi koje je sugovornik izgovorio, ali u upitnom obliku. Primjerice, ako sugovornik izjavi: "Ovaj projektni rok je jednostavno nerealan", vaš odgovor bi glasio: "Nerealan je?". Ovim postupkom signalizirate da pozorno slušate, potičete sugovornika na daljnju elaboraciju te uspostavljate odnos povjerenja i empatije. Umjesto da vas prekine, sugovornik će vjerojatnije nastaviti s obrazlaganjem svog stajališta.

Foto: Freepik

Uloga strateške pauze

Osim Vossovih metoda, stručnjaci za javni nastup poput Stuarta Feddersona ističu važnost neverbalne komunikacije. Jedna od strategija jest takozvana "zapovjedna pauza". Prije iznošenja ključne misli, preporučuje se najava poput: "Ono što slijedi je iznimno važno", nakon čega slijedi kratka stanka. Takva odgoda, kako pojašnjava Fedderson, signalizira samopouzdanje i šalje poruku sugovornikovom mozgu da je potrebno usmjeriti pažnju.

U slučaju ustrajnog prekidanja, Fedderson savjetuje primjenu govora tijela. Preporučuje se podizanje ruke s otvorenim dlanom uz smireno pitanje: "Dopustite mi samo da dovršim misao, molim vas?". Otvoreni dlan podsvjesno signalizira suradnju, a ne konfrontaciju te se ova tehnika, poznata kao "moćni dlan", pokazuje učinkovitom u većini situacija.

Ključ uspješne komunikacije leži u ravnoteži. Tehnike poput smirenog tona, zrcaljenja ili strateških pauza mogu pomoći u održavanju tijeka izlaganja, no nužno je istovremeno prakticirati i aktivno slušanje. Stručnjaci se slažu da vrhunski komunikatori nisu nužno oni koji najviše govore, već oni koji stvaraju okruženje u kojem se sugovornici osjećaju saslušano i poštovano. Kontrola vlastitog poriva za prekidanjem, uz primjenu navedenih tehnika, ne samo da umanjuje frustraciju u komunikaciji, već i značajno doprinosi kvaliteti profesionalnih i osobnih odnosa.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Klinci opet briljiraju, posljednji dan raspusta Franko je rekao sve: 'Ne volim školu!'