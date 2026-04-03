Soraya, Lima Len i Fran Luka pokazali kako napraviti čokoladni kolač koji će prvi nestati sa stola

Uskršnji blagdani su ono doba kad odlučiš napraviti “još samo jedan desert”, a kuhinja počne raditi punom parom bez pauze. Sve ide paralelno, ništa ne ide savršeno, ali odustajanje nije opcija.

I baš iz te situacije nastaje 'Dolcela Bake Off', video serijal koji ne traži savršenstvo, nego savršen okus koji se pamti.

Pred našom ekipom je novi, najčokoladniji zadatak do sada: pripremiti bogati čokoladni kolač koji izgleda kao da traži ozbiljan trud, a zapravo se radi bez pečenja, i bez puno filozofije.

Foto: RTL Native tim

Drugim riječima, desert koji izgleda kao uskrsni favorit, a gotov je u nekoliko poteza. Za kremu se koristi Dolcela Perfetta puding Čokolada koji daje onu punu, bogatu teksturu zbog koje sve djeluje kao da si proveo pola dana u kuhinji.

Baza je jednostavna i s njom ne možete pogriješiti, a sastoji se od fino mljevenih keksa i otopljenog maslaca. Ostalo je stvar serviranja i ukrašavanja što u našem 'Dolcela Bake Off' slučaju, naravno, znači i puno improvizacije.

Tu uskače Slavica Šagolj, food influencerica i stilistica koja drži stvari pod kontrolom koliko god je to moguće. Kao mentorica i food stilistica, pomaže ekipi da stvari ne odu predaleko u krivom smjeru, od organizacije radne površine do finalnog izgleda kolača. Iako, ponekad je i ona samo promatrač situacije koja se odvija pred njom.

Sve ide po planu… dok ne krene zabava

Jer koliko god recept bio jednostavan, uvijek postoji onaj dio gdje stvari krenu svojim putem. I tu zapravo kreće zabava. Naši natjecatelji, Soraya iz reality showa 'Gospodin Savršeni', glazbena raketa Lima Len koja je u kuhinju doletjela ravno s Dore, i mlada nada FNC-a, MMA borac Fran Luka, ponovno su u ukrašavanju nadmašili sami sebe.

Rezultat? Svaki kolač vizualno ispadne drugačiji. Poseban. Možda neće nužno osvajati bodove na umjetničkom dojmu, ali definitivno ih zbraja na idejama. Jer ovo je dio gdje nema pravila, samo ono što misliš da bi moglo izgledati dobro.

I sve ima smisla na svoj način.

Ali na kraju, kao i uvijek, neodoljiv miris i okus osvaja i najstrože kritičare, a tko je složio najbolji Dolcela čokoladni kolač, pogledajte u videu.

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i brenda Dolcela.