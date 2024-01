Jeste li se ikada zapitali zašto neki ljudi postižu sve što zamisle, dok drugi ostaju zaglavljeni na mjestu? Tajna bi mogla biti u jednostavnom zapisivanju ciljeva, a psihologinja s Dominikanskog sveučilišta u Kaliforniji Dr. Gail Matthews bacila je novo svjetlo na ovu temu.

U njezinom istraživanju sudjelovalo je 267 osoba koji su se podjelili u dvije skupine, a ona skupina koja je zapisivala svoje ciljeve postigla je svoje ciljeve na znatno višoj razini od one koja to nije činila. Zanimljivo je da su šanse za ostvarivanje ciljeva bile veće za čak 42% kod onih koji su ih redovito zapisivali. Kako to točno funkcionira?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Psihologija zapisivanja ciljeva

Kad razmišljamo o ciljevima, koristimo desnu hemisferu mozga koja je centar za maštu, ali kada zapisujemo u igru stupa i lijeva hemisfera koja je zadužena za logiku. Ova jednostavna radnja pokreće bujicu novih ideja i povećava produktivnost, gotovo kao da aktiviramo cijeli mozak u potrazi za rješenjima.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Praktični Savjeti za zapisivanje ciljeva:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Posvetite sedam dana svojim ciljevima u okviru ove četiri stavke

Zdravlje: Hodanje 30 minuta dnevno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ljubav: Posvetiti vrijeme za kvalitetno provedeno s obitelji.

Karijera: Završiti taj važan projekt.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Financije: Napraviti mjesečni proračun.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Razmišljanje o vlastitim prioritetima

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Više čitati ili provoditi vrijeme u prirodi.

Piti jutarnju kavu u tišini.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Izbor metode:

Tradicionalno: Dnevnik ili kalendar.

Digitalno: Aplikacija na telefonu.

Aplikacija na telefonu. Kreativno: Moodboard na Pinterestu.

Vizualizacija ciljeva:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Fotografija željene destinacije za putovanje.

Inspirativni citati o postignuću ciljeva.

Zapisivanje ciljeva nije samo radnja, nego i putovanje prema životu kakav želimo živjeti. Krenite danas i budite svjedoci vlastite transformacije.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Evo kakve novogodišnje želje stižu iz Osijeka: 'Zdravlja junačkoga i onoga drugoga, a novaca po potrebi'