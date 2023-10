6. Smanjila sam skupe aktivnosti i pronašla jeftinije alternative: Prošli tjedan je moj auto slučajno imao problema s paljenjem. Kasnila sam na dogovor sa svojim prijateljima, koji su već bili u restoranu uz more u Laguna Beachu. Stoga sam otvorila aplikaciju Uber kako bih naručila vožnju i vidjela sam da je najjeftinija opcija 25 dolara (178 kuna)! Iako bi me netko od mojih prijatelja ostavio nakon večere, nisam željela platiti 25 dolara za Uber, plus napojnicu, plus trošak skupog obroka samo da provedem kvalitetno vrijeme sa svojim prijateljima, koji bi trebao biti besplatan. Zato sam ih pozvala da svrate u moju kuću kad završe s jelom. Na kraju su došli po mene, a mi smo uživali u zalasku sunca u parku i uzeli sladoled. I dalje sam mogla provoditi vrijeme sa svojim prijateljima, ali sam to radila na način koji je odgovarao mom budžetu.