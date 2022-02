3. Osjećaj praznine: Još jedan znak da vaš supružnik prolazi kroz tešku fazu je činjenica da bi mogli pomisliti da njihovom životu nedostaje uzbuđenja i smisla. Razmišljajući o neizbježnom starenju s kojim se suočavaju, moglo bi se činiti kao posljednja prilika da učine nešto cool i ludo, kako bi život učinili nezaboravnim. Za neke to može dovesti do nepromišljenih i štetnih radnji, za druge je to prilika za ispunjenje životnog sna.